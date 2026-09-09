Zweite Kaufwelle gestartete

Interessant könnte die Aktie bereits jetzt für Anleger sein, die auf steigende Kurse setzen wollen. Ein möglicher Bereich für den Aufbau von Long-Positionen liegt an der Begrenzung der aktuellen Rechteckformation um 159,00 US-Dollar.

Sollte Oracle mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Anleger weitgehend erfüllen, könnte sich die Erholung oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei 168,93 US-Dollar weiter fortsetzen. Dieser Durchschnitt ist im Chart durch die rote Linie dargestellt. In diesem Fall wären zunächst Kursgewinne bis 180,00 US-Dollar möglich. Darüber könnte die Aktie im besten Fall bis auf 188,40 US-Dollar steigen.

Das positive Szenario wäre allerdings gefährdet, wenn die Aktie wieder in die vorherige Seitwärtsbewegung zurückfällt. Dann müsste mit deutlicheren Verlusten bis auf 140,00 US-Dollar gerechnet werden. Ob sich die Aktie von einem solchen Rückschlag anschließend schnell wieder erholen könnte, wäre allerdings fraglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 159,00 US-Dollar

Kursziel : 188,40 US-Dollar

Renditechance via DN39PR : 60 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Oracle Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN39PR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,93 - 2,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 129,3647 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 129,3647 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 162,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 188,40 US-Dollar Hebel: 4,81 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2HZ2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,04 - 3,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 197,7196 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 197,7196 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 162,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,58 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.