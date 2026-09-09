Wird das ein Trendwendemuster?

Die Formation erstreckt sich zwischen 23,53 Euro auf der Unterseite und 29,56 Euro an ihrer oberen Begrenzung. Aktuell bildet die Aktie den rechten Teil der Schulter aus, der nach unten durch die Marke von 27,77 Euro begrenzt wird.

Seit Mitte April hat sich im Kursverlauf eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (inverse SKS) entwickelt. Dabei handelt es sich um ein charttechnisches Muster, das bei einem erfolgreichen Ausbruch nach oben auf einen stärkeren Kursanstieg hindeuten kann.

Besonders wichtig ist nun die sogenannte Nackenlinie bei 29,56 Euro. Gelingt der Deutschen Telekom der Ausbruch über diese Marke, wäre das charttechnische Kaufsignal bestätigt. In diesem Fall könnten zunächst 30,99 Euro und anschließend 32,12 Euro als mögliche Kursziele in den Fokus rücken. Ein passender Call-Optionsschein mit einer kurzfristigen Handelsidee wird im Anschluss vorgestellt.

Das positive Szenario wäre allerdings gefährdet, sollte die Aktie unerwartet unter 27,25 Euro fallen. Ein solcher Kursrückgang wäre ein deutliches Warnsignal. In diesem Fall könnten schnell weitere Verluste folgen. Als mögliches Ziel käme dann der Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 24,77 Euro infrage, der im Chart durch die rote Linie dargestellt wird.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 29,60 Euro

Kursziele : 30,99 und 32,12 Euro

Renditechance via DN32VR : 170 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN32VR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,97 - 2,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26,3518 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG KO-Schwelle: 26,3518 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 32,12 Euro Hebel: 13,82 Kurschance: + 170 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0FCM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,37 - 2,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,6587 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG KO-Schwelle: 30,6587 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,44 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.