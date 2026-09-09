Verbraucherpreise im Fokus

Besonders wichtig ist derzeit der Blick auf die US-Anleihemärkte. Der Anstieg der Renditen hat zuletzt die Entwicklung an den Aktienmärkten stark beeinflusst. Am Dienstagmorgen kletterte die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf 4,78 Prozent.

Trotzdem zeigte sich erneut, dass der 50-Tage-Durchschnitt dem DAX Halt geben kann. Sollte ein weiterer Rückgang auf die Frühjahreshochs ausbleiben, könnte diese Marke sogar zum Ausgangspunkt für einen neuen Anlauf auf Rekordstände werden.

Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag richten sich die Blicke nun wieder stärker auf die US-Inflationsdaten, die am kommenden Donnerstag und Freitag veröffentlicht werden. Sie könnten wichtige Hinweise darauf liefern, wie die US-Notenbank Fed ihre Zinspolitik weiter ausrichtet. Bis dahin dürfte das Thema Inflation für Unsicherheit an den Märkten sorgen.

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) wird dagegen am Donnerstag mit einer Zinserhöhung gerechnet. Hier dürften vor allem die Aussagen der Notenbanker zur weiteren Entwicklung der Inflation für die Anleger interessant sein.

Für den DAX ergibt sich derzeit zwischen dem 50-Tage-Durchschnitt bei 25.763 Punkten und der oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals bei rund 26.355 Zählern eine neutrale Zone. Bewegungen innerhalb dieser Spanne hätten zunächst keine größere Signalwirkung.

Erst wenn der DAX nach oben aus dieser Zone ausbricht und das zuletzt erreichte Rekordhoch bei 26.618 Punkten überwindet, würde sich das nächste übergeordnete Kursziel bei 27.500 Punkten in den Vordergrund schieben.

Sollte der DAX dagegen unter den EMA 50 fallen, wäre ein Rückgang bis auf 25.507 Punkte wahrscheinlicher. Nach aktueller Einschätzung könnte dieses Niveau anschließend interessant werden, um neue Long-Positionen aufzubauen. Das übergeordnete Kursziel läge dabei weiterhin bei 27.500 Punkten.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.007 Punkten

VDAX bei 15,36 signalisiert normale Nervosität, Tendenz seitwärts!

Fear& Greed Index bei 42 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 49 - Neutral MACD: 85 - Buy Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.085 / 26.249 / 26.471 und 26.575 Punkten, nach unten bei 25.620 / 25.507 / 25.303 und 25.099 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX weiter im Konsolidierungsmodus, EMA 50 wichtiger Support- Inverse SKS-Formation übergeordnet aktiv! - Ölknappheit bleibt ein Problem! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (07. September 2026): Bei 16,36% (steigend) (Vortag: 15,52%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten 2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziel bei 26.260 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN37TV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,26 - 10,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.950,38 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.950,38 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.992,91 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,29 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4X1F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,08 - 10,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.951,12 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.951,12 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.992,91 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,74 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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