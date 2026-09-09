Die größten Aufsteiger der Woche vom 02.09.-09.09.2026 in der wO Community
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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sino
Monatsperformance: +10,38 %
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Platz 1
Northern Minerals
Monatsperformance: -4,47 %
Monatsperformance: -4,47 %
Platz 2
VIB Vermoegen
Monatsperformance: -28,53 %
Monatsperformance: -28,53 %
Platz 3
Haier Smart Home
Monatsperformance: -2,22 %
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Platz 4
Evotec
Monatsperformance: -9,38 %
Monatsperformance: -9,38 %
Platz 5
Vault Strategic Mining
Monatsperformance: +44,92 %
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Platz 6
Energiekontor
Monatsperformance: -28,41 %
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Platz 7
NanoRepro
Monatsperformance: -16,50 %
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Platz 8
Secunet Security Networks
Monatsperformance: +3,43 %
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Platz 9
Silver Pony Resources Corporation
Monatsperformance: +24,86 %
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Platz 10
Arafura Rare earths
Monatsperformance: -3,10 %
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Platz 11
TAG Immobilien
Monatsperformance: -13,34 %
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Platz 12
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