Almonty Industries, Furukawa Denki Kogyo & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Nurexone Biologic
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|Copper One Resources
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|Blue Moon Metals
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|Tungsten West
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|BYD
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Almonty Industries
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|Atos Group
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|Evotec
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|BioNTech
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|Rheinmetall
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
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|Furukawa Denki Kogyo
|+10,21 %
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|Weichai Power (H)
|+7,47 %
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|sino
|+6,85 %
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|Nippon Densan
|-4,45 %
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|Casey's General Stores
|-9,12 %
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|Braze Registered (A)
|-12,98 %
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Nurexone Biologic
Wochenperformance: +8,16 %
Wochenperformance: +8,16 %
Platz 1
Copper One Resources
Wochenperformance: +44,22 %
Wochenperformance: +44,22 %
Platz 2
Blue Moon Metals
Wochenperformance: +2,94 %
Wochenperformance: +2,94 %
Platz 3
Tungsten West
Wochenperformance: +14,50 %
Wochenperformance: +14,50 %
Platz 4
BYD
Wochenperformance: -5,07 %
Wochenperformance: -5,07 %
Platz 5
Xiaomi
Wochenperformance: -6,58 %
Wochenperformance: -6,58 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +9,64 %
Wochenperformance: +9,64 %
Platz 7
Atos Group
Wochenperformance: -6,05 %
Wochenperformance: -6,05 %
Platz 8
Evotec
Wochenperformance: +1,14 %
Wochenperformance: +1,14 %
Platz 9
BioNTech
Wochenperformance: -3,63 %
Wochenperformance: -3,63 %
Platz 10
Rheinmetall
Wochenperformance: -2,24 %
Wochenperformance: -2,24 %
Platz 11
sino
Wochenperformance: +11,96 %
Wochenperformance: +11,96 %
Platz 12
Furukawa Denki Kogyo
Wochenperformance: +14,36 %
Wochenperformance: +14,36 %
Platz 13
Weichai Power (H)
Wochenperformance: +11,21 %
Wochenperformance: +11,21 %
Platz 14
sino
Wochenperformance: +11,96 %
Wochenperformance: +11,96 %
Platz 15
Nippon Densan
Wochenperformance: +8,48 %
Wochenperformance: +8,48 %
Platz 16
Casey's General Stores
Wochenperformance: -12,09 %
Wochenperformance: -12,09 %
Platz 17
Braze Registered (A)
Wochenperformance: -20,28 %
Wochenperformance: -20,28 %
Platz 18
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