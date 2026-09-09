Silberpreis schießt um +1,40 % hoch – jetzt 66,70 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,42380USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,70USD ein Wert von 2.847,40USD geworden – ein Gewinn von +184,74 %.

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 66,70. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um sehr optimistische Silberkursziele von 250 US-Dollar bis 500 Euro je Unze. Zugleich wird erwartet, dass die COMEX den Anstieg möglicherweise ab etwa 70 US-Dollar bremsen könnte. Diskutiert werden außerdem die vermutete physische Knappheit und mögliche marktbewegende Ereignisse am Freitag. Minenaktien entwickeln sich teils unabhängig vom Silberpreis und legten trotz eines Tagesrückgangs beim Metall zu.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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