Apple: Nur noch 570 Minuten – dieser Abend könnte für die Aktie ALLES verändern!

Das Smartphone soll buchartig aufklappen und der Galaxy-Z-Fold-Reihe von Samsung Konkurrenz machen. Für Apple wäre es die tiefgreifendste Designänderung seit dem iPhone X. Nach Insiderangaben verliefen interne Tests bereits erfolgreich.

Apple könnte heute eine neue Ära des iPhones einläuten. Um 19:00 Uhr MESZ beginnt die Veranstaltung in Cupertino. Laut übereinstimmender Medienberichte wird das erste faltbare iPhone erwartet. Das Gerät dürfte "iPhone Ultra" heißen. Diese Erwartungen beruhen bislang auf Leaks und Gerüchten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die kurioseste Spekulation betrifft jedoch die Ohren: Mindestens eine Variante der AirPods 5 könnte erstmals eine Kamera erhalten. Sie wäre zur Erkennung von Objekten in der Umgebung gedacht. Nutzer könnten Siri dazu Fragen stellen. Die Kamera soll jedoch keine Fotos oder Videos aufnehmen.

Daneben werden das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erwartet. Laut BILD könnten der A20-Pro-Chip, größere Akkus, eine bessere Telekamera sowie die neue Farboption Tiefrot vorgestellt werden.

Auch die Apple Watch Series 12 und eine neue Ultra-Version könnten vorgestellt werden. Im Gespräch sind Fortschritte bei der Blutdruckerkennung, weitere Gesundheitsfunktionen und die Rückkehr von Keramikgehäusen.

Der schmale Grat zwischen Premium-Marge und Kurskorrektur

Die Apple-Aktie steht vor einer Zerreißprobe, da das Event fundamental neue Weichen stellen könnte. Um die gestiegenen Produktions- und Speicherchipkosten aufzufangen, setzt der iPhone-Konzern auf eine aggressive Preisstrategie mit Gerätepreisen von teils über 2.000 US-Dollar. Kann Apple diese Premium-Preise am Markt durchsetzen und damit die historisch wichtige Bruttomarge von rund 40 Prozent stabilisieren, dürfte dies den Tech-Riesen langfristig auf einen soliden Wachstumspfad bringen und die ambitionierte Bewertung rechtfertigen.

Kurzfristig sollten Anleger jedoch mit erhöhter Volatilität und dem klassischen "Sell the News"-Effekt rechnen. Da die Aktie statistisch gesehen in den Tagen nach einer iPhone-Präsentation oft leicht nachgibt, blickt die Wall Street vor allem auf das gespaltene Analystenlager. Während Optimisten das enorme Monetarisierungspotenzial durch neue KI-Funktionen loben, warnen Skeptiker vor sinkenden Absatzvolumina und operativen Hürden bei der Fertigung des neuen Foldables, was den Kurs belasten könnte.

Laut S&P Global Market Intelligence raten derzeit 24 Analysten zum Kauf der Apple-Aktie, 13 zum Halten und 6 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 323,86 US-Dollar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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