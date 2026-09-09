JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 27,10 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Angaben der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde von Mexiko hat sich das Wachstum der Kreditvergabe im Juli etwas abgekühlt, schrieb Marta Sanchez Romero am Dienstag. Gleichzeitig gäben die Kreditzinsen etwas nach. Unter dem Strich habe sich die Profitabilität jedoch verbessert./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 25,18EUR auf Tradegate (09. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,10

Kursziel alt: 27,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

