BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten beispielsweise anhaltend hohe Ausgaben der taiwanischen TSMC hin. ASML sei zurückhaltend beim Kapazitätsausbau und warte auf klare Signale der Kunden. Qiu ist aber optimistisch für die Entwicklung der Durchschnittspreise ab Ende 2027./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.519EUR auf Tradegate (09. September 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tammy Qiu

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2100

Kursziel alt: 2100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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