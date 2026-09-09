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    BENO: Light Industrial gewinnt an Schwung

    Für BENO verbessert sich das Umfeld genau in dem Moment, in dem das Unternehmen vom Plattformaufbau in die nächste Wachstumsphase wechseln will. Light-Industrial-Immobilien entwickeln sich zunehmend von einer Spezialnische zu einem gefragteren Investmentsegment. Laut CBRE ist das deutsche Transaktionsvolumen bei Industrie- und Logistikimmobilien im ersten Halbjahr 2026 um 24 Prozent auf 3,26 Mrd. Euro gestiegen. Knapp ein Viertel davon entfiel bereits auf Light Industrial.

    Damit erhält die Strategie von BENO Rückenwind von außen. Der Bestandshalter hat sich auf betriebsnotwendige Industrie- und Gewerbeimmobilien spezialisiert, die stabile Mieterträge mit zusätzlichen Werthebeln verbinden sollen. Dazu zählen Erweiterungen, technische Verbesserungen, energetische Aufwertungen und die Nutzung von Photovoltaikflächen. Perspektivisch soll der Portfoliowert von derzeit rund 90 Mio. Euro auf 300 Mio. Euro steigen.

    Dass dieses Wachstum nicht nur auf dem Papier steht, zeigt der jüngste Ankauf in Roth bei Nürnberg. Aus einer zuvor leerstehenden Immobilie wurde noch während der Ankaufsphase ein langfristig vermieteter Standort. SYSPLAST, ein Kunststoffrecycler aus der Energenta-Gruppe, hat sich für 10 Jahre zuzüglich Verlängerungsoptionen gebunden und will dort seine Kapazitäten deutlich ausbauen.

    Auch die Konditionen passen zur Investmentstory. BENO steigt zu rund 540 Euro je Quadratmeter beziehungsweise zum 8,6-Fachen der Jahresnettokaltmiete ein. Zusätzlich sind eine neue Produktions- und Lagerhalle sowie weitere Photovoltaiknutzung vorgesehen. Der Erwerb steht damit exemplarisch für den Ansatz: günstig kaufen, Vermietung sichern, Standort entwickeln und zusätzliche Ertragspotenziale heben.

    Mit Roth wächst das Portfolio auf 13 Standorte. Wichtiger als die Größe dieses einzelnen Zukaufs ist aber das Signal: BENO findet offenbar Objekte, die strategisch passen und wirtschaftlich attraktiv erscheinen. Gerade in einem zunehmend beachteten Marktsegment ist das entscheidend. Denn steigendes Investoreninteresse kann die Preise treiben – und macht Einkaufdisziplin umso wichtiger.

    Gelingt es BENO, diesen Ansatz auf weitere und größere Objekte zu übertragen, könnte die geplante Skalierung deutlich an Glaubwürdigkeit gewinnen. Die Voraussetzungen dafür wirken besser als noch vor einigen Quartalen: Die Plattform steht, das Marktsegment zieht an, und Roth liefert nun ein erstes Beispiel dafür, wie das Wachstum konkret aussehen kann. (aktien-global.de, erstellt 09.09.26, 8:00 Uhr, veröffentlicht 09.09.26, 8:03 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Beno Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 6,90EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.




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