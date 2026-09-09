USA mobilisieren Milliarden für kritische Metalle: Glencore, MP Materials, Electric Metals und Co. im Rennen um neue Lieferketten

Washington beschleunigt den Aufbau eigener Rohstofflieferketten. Anfang August kündigte die US-Regierung Investitionen und Vereinbarungen im Umfang von mehr als zwei Milliarden US-Dollar für Bergbau- und rohstoffnahe Projekte an. Seit Januar 2025 wurden nach Angaben des Weißen Hauses 160 Vereinbarungen im Mineralbereich mit einem Gesamtvolumen von fast 40 Milliarden US-Dollar unterzeichnet oder genehmigt. Damit wächst zugleich der Kapitalbedarf für Minen, Verarbeitungskapazitäten und die nachgelagerte Industrie. Die Finanzierung kommt dabei zunehmend aus mehreren Richtungen. Staatliche Programme treffen auf Private Equity, strategische Investoren und große Rohstoffkonzerne, die sich Zugang zu Kupfer, Lithium, Seltenen Erden oder Mangan sichern wollen. Allein der Wert der Private-Equity- und Venture-Capital-Transaktionen im Metall- und Bergbausektor erreichte laut S&P Global im ersten Quartal 2026 rund 9,09 Milliarden US-Dollar. Für die Branche entsteht daraus ein neuer Investitionszyklus. Rohstoffsicherheit wird zunehmend zur Industrie- und Sicherheitspolitik, während privates Kapital einen wachsenden Teil der benötigten Finanzierung bereitstellt.

Washington investiert direkt in Rohstoffbasis

Die US-Regierung setzt inzwischen verstärkt eigenes Kapital ein. Zu den Anfang August angekündigten Maßnahmen gehören Investitionen in Bauxit, Magnetproduktion und Seltene Erden sowie weitere Programme für die heimische Rohstoffindustrie. Washington begründet die Maßnahmen mit der hohen Importabhängigkeit bei strategischen Materialien und den damit verbundenen Risiken für Industrie und Verteidigung. Ein besonders weitreichendes Beispiel dafür ist der Einstieg in MP Materials (ISIN: US5533681012, WKN: A2QHVL). Der Betreiber der Mountain-Pass-Mine in Kalifornien steht im Zentrum der amerikanischen Strategie zum Aufbau einer eigenen Lieferkette für Seltene Erden und Permanentmagnete. Die staatliche Unterstützung zeigt, wie weit Washington inzwischen bereit ist, bei strategisch wichtigen Rohstoffen in die Finanzierung und industrielle Entwicklung einzugreifen. Damit verändert sich auch das Umfeld für privates Kapital. Staatliche Beteiligungen, Kredite, Garantien und Abnahmevereinbarungen können einen Teil der Risiken großer Rohstoffprojekte auffangen und zusätzliche Investitionen mobilisieren.