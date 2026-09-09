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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Ölpreis belastet - Zinserhöhung durch EZB erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoher Ölpreis belastet deutschen Aktienhandel
    • Anleger warten auf EZB-Zinsentscheid am Donnerstag
    • Deutsche Börse plant Anleihe über 600 Millionen
    Aktien Frankfurt Ausblick - Ölpreis belastet - Zinserhöhung durch EZB erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der hartnäckig hohe Ölpreis dürfte zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel nach unten drücken. Die Marktteilnehmer dürften sich aber auch mit Blick auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zurückhalten. Erwartet wird die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr.

    Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex mit 25.878 Zählern ein Minus von einem halben Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein halbes Prozent tiefer erwartet.

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    Der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht schmecken. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und "zerstört". Sie seien Teil eines "Schattennetzwerks" zur Finanzierung der iranischen Revolutionsgarden.

    Mit Blick auf Einzelwerte ist die Nachrichtenlage dünn. Die Deutsche Börse will eine Wandelanleihe über 600 Millionen Euro ausgeben. Damit sollen allgemeine Unternehmenszwecke und Verbindlichkeiten finanziert werden. Die Aktien des Börsenbetreibers verloren im vorbörslichen Handel auf Tradegate ein Prozent.

    Eine Abstufung der Beiersdorf -Aktien von "Halten" auf "Verkaufen" durch die Deutsche Bank ließ diese vorbörslich um gut zwei Prozent nachgeben./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 75,18 auf Tradegate (09. September 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -10,14 %/+27,41 % bedeutet.





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