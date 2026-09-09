Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 277 auf Tradegate (09. September 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 252,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 322,00EUR was eine Bandbreite von -8,86 %/+16,46 % bedeutet.