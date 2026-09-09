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    Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Börse platziert Wandelanleihe über 600 Mio
    • Laufzeit bis 2031 bei 0,5 Prozent Zinsen
    • Nettoerlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken
    Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
    Foto: cineberg - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe einen Gesamtbetrag von 600 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in Frankfurt mit. Der Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 0,5 Prozent. Sie werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wird ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 und 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Den Nettoerlös will die Deutsche Börse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

    Die Aktie gab nach Bekanntwerden der Neuigkeiten im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 1,3 Prozent nach./lew/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 277 auf Tradegate (09. September 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 252,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 322,00EUR was eine Bandbreite von -8,86 %/+16,46 % bedeutet.





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