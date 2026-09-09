Nomentia erweitert die Smart Treasury Suite um neue Module für modernes Treasury
Neue Funktionen rund um KI, Analytics, Predictive Forecasting, Intercompany-Prozesse, Hedge Accounting und Scenario Analysis erweitern Nomentias Smart Treasury Suite und schaffen mehr Transparenz, Kontrolle und vorausschauende Entscheidungsgrundlagen.
ESPOO, Finnland, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Nomentia, ein führender europäischer Anbieter von Treasury- und Cash-Management-Lösungen, erweitert seine Smart Treasury Suite um neue Funktionen. Sie sollen Treasury- und Finance-Teams dabei unterstützen, die operative Kontrolle enger mit fundierten Analysen und schnelleren Entscheidungen zu verknüpfen.
Treasury-Teams müssen heute immer umfassendere Fragen zu Liquidität, Zahlungsverkehr, finanziellen Risiken und künftigen Cash-Positionen beantworten. Gleichzeitig liegen die dafür relevanten Informationen häufig über Systeme, Tabellen und einzelne Prozesse verteilt. Die Smart Treasury Suite von Nomentia schafft dafür eine gemeinsame Grundlage, auf der Bank- und ERP-Daten, Treasury-Workflows, Kontrollen, Reporting und Intelligence zusammenspielen.
Die aktuellen Erweiterungen betreffen sechs Bereiche:
- Nomentia Analytics und Natural-Language-Reporting bringen integriertes Reporting direkt in Nomentia. Dazu gehören vorkonfigurierte Reports, die von Nomentia-Experten gepflegt werden, sowie Self-Service-Reporting für spezifischere Auswertungen. Mit Nomentia AI können Anwender außerdem Ad-hoc-Fragen in natürlicher Sprache an ihre Daten und Dashboards stellen, anstatt Daten wiederholt zu exportieren und neu aufzubereiten.
- Nomentia Predictive Forecasting erstellt auf Basis historischer Cashflow-Daten KI-generierte kurz-, mittel- und langfristige Prognosen. Diese können neben bestehenden Liquiditäts- und Tochtergesellschaftsprognosen genutzt werden, um Abweichungen sichtbar zu machen, Annahmen zu hinterfragen und die Prognosegenauigkeit sowie das Vertrauen in die Planung zu erhöhen.
- Nomentia AI and AI Agents ermöglichen den Zugriff auf Treasury-Informationen in natürlicher Sprache und unterstützen kontrollierte Automatisierungen auf der Plattform. Antworten basieren auf aktuellen, berechtigungsabhängigen Daten; Finanzberechnungen erfolgen über deterministische Plattformservices. Bei von der KI vorgeschlagenen Änderungen bleibt der Mensch eingebunden, und bestehende Kontrollen gelten auch in KI-gestützten Workflows. Über MCP-Tools können Kunden Prozesse innerhalb und außerhalb der Suite automatisieren.
- Intercompany Netting strukturiert konzerninterne Verpflichtungen und Abwicklungen und hilft Unternehmen, unnötige interne Zahlungsströme zu reduzieren sowie die Kontrolle über konzernweit verfügbare Liquidität zu verbessern.
- Nomentia Hedge Accounting unterstützt den Lebenszyklus von Cashflow-Hedges nach IFRS 9 oder anderen lokalen Rechnungslegungsstandards - einschließlich Hedge-Dokumentation, Effektivitätstests und Buchungssätzen für FX- und Zinsabsicherungen.
- Scenario Analysis ergänzt Treasury-Entscheidungen um eine strukturierte Was-wäre-wenn-Perspektive. Teams können beurteilen, wie sich veränderte Annahmen auf Liquidität und finanzielle Risiken auswirken und dabei auch Eventualpositionen wie Garantien im Gesamtbild berücksichtigen.
Die neuen Funktionen sind dafür ausgelegt, innerhalb derselben Treasury-Umgebung zusammenzuarbeiten - statt weitere technologische Einzellösungen zu schaffen, die Finance-Teams selbst verbinden und pflegen müssen.