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    Inditex trotzt Konsumflaute - Halbjahresbilanz aber leicht schwächer als gedacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Inditex steigert Umsatz und Gewinn im Halbjahr
    • Währungsbereinigt wächst der Umsatz um 9,2 Prozent
    • Aktie fällt trotz guter Ergebnisse vorbörslich
    Inditex trotzt Konsumflaute - Halbjahresbilanz aber leicht schwächer als gedacht
    Foto: Inditex

    ARTEIXO (dpa-AFX) - Der spanische Textilhändler Inditex kann trotz anhaltend schwacher Konsumlaune und anziehender Inflation auf ein erstes Geschäftshalbjahr mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn blicken. Die Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien bei den Kunden gut angekommen, teilte der Konzern mit Marken wie Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti und Stradivarius in Arteixo mit. Inditex-Chef Oscar Garcia Maceiras sprach laut Mitteilung von "exzellenten Resultaten". Analysten hatten sich von der Halbjahresbilanz allerdings noch einen Tick mehr erhofft, die Aktie lag vorbörslich mit über zwei Prozent im Minus. In den ersten Wochen des zweiten Halbjahres zogen die Umsätze im Jahresvergleich um 9 Prozent an.

    In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bis Ende Juli stieg nach Konzernangaben der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Dabei dämpften negative Wechselkurseffekte das Wachstum etwas, währungsbereinigt habe das Erlösplus bei 9,2 Prozent gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte nominal ebenfalls um fast acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten hier mit gut 3,9 Milliarden gerechnet. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 3,0 Milliarden Euro, das waren fast 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./tav/men/stk

    Inditex

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    ISIN:ES0148396007WKN:A11873
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 55,10 auf Tradegate (09. September 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Inditex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +8,15 %/+20,76 % bedeutet.






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