BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Die Baumarktholding habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten, was die Ziele für 2026/27 untermauere, schrieb Michael Heider am Dienstag. Dass das Management den Ausblick nur bestätigt hat, wertet er als konservativ. Das Unternehmen sei angesichts des unsicheren Umfelds vorsichtig. Dies begrenze das Potenzial für eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 86,00EUR auf Tradegate (09. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
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