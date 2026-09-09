BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Die Baumarktholding habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten, was die Ziele für 2026/27 untermauere, schrieb Michael Heider am Dienstag. Dass das Management den Ausblick nur bestätigt hat, wertet er als konservativ. Das Unternehmen sei angesichts des unsicheren Umfelds vorsichtig. Dies begrenze das Potenzial für eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 86,00EUR auf Tradegate (09. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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