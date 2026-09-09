M1 Kliniken: Beauty-EBIT steigt im 1. Halbjahr um 23,8 %
M1 Kliniken treibt den profitablen Wachstumskurs im Beauty-Segment mit stark steigenden Kennzahlen voran und richtet den Konzern nach dem Ausstieg aus dem Handelsgeschäft neu aus.
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- Das Beauty-Segment steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 11,0 % auf 56,9 Mio. EUR und das EBIT um 23,8 % auf 18,6 Mio. EUR.
- Die EBIT-Marge im Beauty-Geschäft erhöhte sich auf 32,7 % und liegt damit deutlich über dem mittelfristigen Ziel von mindestens 20 %.
- Der Konzernumsatz sank aufgrund des Verkaufs der HAEMATO Pharm GmbH auf 76,6 Mio. EUR; das Konzern-EBIT betrug 15,6 Mio. EUR.
- Bereinigt um einen einmaligen, nicht liquiditätswirksamen Entkonsolidierungseffekt von 4,1 Mio. EUR lag das EBIT bei 19,7 Mio. EUR und damit 9,5 % über dem Vorjahreswert.
- Mit dem Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH an die PHOENIX group ist der Rückzug aus dem Handelsgeschäft abgeschlossen; der Handelsumsatz fiel auf 19,7 Mio. EUR, das EBIT lag bei -3,0 Mio. EUR.
- M1 Kliniken plant die weitere Expansion nationaler und internationaler Fachzentren und strebt im Beauty-Segment bis 2029 einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. EUR bei mindestens 20 % EBIT-Marge an.
Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,67 % im
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9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,200EUR das entspricht einem Minus von -1,22 % seit der Veröffentlichung.
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