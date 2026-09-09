Deutsche Anleihen
Kaum bewegt zum Start
- Deutsche Staatsanleihen starten am Mittwoch stabil
- Bund-Future verliert leicht, Rendite bei 3,37 Prozent
- EZB-Entscheid und US-Daten prägen die Wochenmitte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch recht stabil in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future büßte am Morgen 0,05 Prozent auf 121,82 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent.
Der Abwärtstrend bei den Kursen und beim Bund-Future ist aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) aber weiter intakt. Dies werde auch von den technischen Indikatoren angezeigt. Allerdings gebe es erste Anzeichen einer "überverkauften Marktlage", die darauf hoffen ließen, dass es zumindest zu einer vorübergehenden Stabilisierung komme, heißt es im Morgenkommentar der Helaba.
In Europa und in den Vereinigten Staaten stehen im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten im Kalender. Spannender dürfte es im weiteren Wochenverlauf werden. Am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Angesichts der hartnäckigen Inflation wird am Markt überwiegend mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.
Am Freitag folgen Inflationsdaten aus den USA, die wichtige Impulse für die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche liefern dürften. Am Markt wird eine Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Insbesondere der Iran-Krieg sorgt für weiter hohe Ölpreise und schürt somit Inflationssorgen./jha/stk
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.