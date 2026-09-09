Der nächste KI-Hammer: OpenAI setzt auf Samsung

OpenAI treibt seine Pläne für eigene KI-Chips voran und vertieft dafür die Zusammenarbeit mit Samsung Electronics. Der ChatGPT-Entwickler arbeitet nach eigenen Angaben mit dem südkoreanischen Konzern an der Produktion und Forschung für eine neue Chip-Generation.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Einer der Bereiche, in denen wir bei Samsung Electronics die größten Fortschritte erzielt und die größte Anerkennung gefunden haben, ist unsere gemeinsame Produktion und Forschung im Bereich der von uns entwickelten Chips der nächsten Generation", sagte Harrison Kim, General Manager von OpenAI Korea, laut Reuters am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Seoul. Details zu den geplanten Chips nannte Kim nicht.

OpenAI hatte im Juni erstmals einen selbst entwickelten Chip vorgestellt. Der unter dem Namen Jalapeno entwickelte Prozessor entstand gemeinsam mit Broadcom und soll vor allem für sogenannte Inferenzaufgaben eingesetzt werden. Dabei verarbeitet ein System Daten, um beispielsweise Anfragen von ChatGPT zu beantworten. Die Fertigung dieser Chips soll nach früheren Angaben von OpenAI beim taiwanischen Auftragsfertiger TSMC erfolgen.

Samsung wird wichtiger KI-Partner

Die Zusammenarbeit mit Samsung geht jedoch weit über die Entwicklung neuer Chips hinaus. Kim bezeichnete Samsung Electronics als einen der weltweit größten Nutzer von ChatGPT. Mitarbeiter des Konzerns in Südkorea und anderen Ländern setzen den Chatbot demnach unter anderem in Forschung und Entwicklung, Marketing sowie Vertrieb ein.

Auch beim Aufbau der Infrastruktur will OpenAI stärker mit südkoreanischen Halbleiterkonzernen zusammenarbeiten. Samsung Electronics und SK Hynix hatten bereits im vergangenen Jahr Absichtserklärungen zur Lieferung von Speicherchips für OpenAIs Stargate-Projekt unterzeichnet.

Kim erwartet, dass der Bedarf an leistungsfähigen Speicherchips weiter steigt. Immer komplexere Anwendungen erforderten immer leistungsfähigere Rechenkapazitäten. Für OpenAI werde die Zusammenarbeit mit südkoreanischen Speicherherstellern deshalb zunehmend wichtiger.

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KI-Nutzung in Südkorea boomt

Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach generativer Künstlicher Intelligenz bei südkoreanischen Unternehmen rasant. OpenAI zufolge hat sich die Zahl der ChatGPT-Enterprise-Nutzer bei Unternehmen und Institutionen des Landes bis Ende August gegenüber dem Vorjahr etwa 28-fach erhöht.

Die Anwendungen reichen inzwischen von einzelnen Aufgaben bis zum unternehmensweiten Einsatz in Bereichen wie Recht, Vertrieb, Finanzen, Marketing und operativen Abläufen. Absolute Nutzerzahlen nannte OpenAI nicht.

Südkorea verfügte laut OpenAI bereits Ende vergangenen Jahres über die weltweit größte Zahl zahlender ChatGPT-Abonnenten außerhalb der Vereinigten Staaten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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