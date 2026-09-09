ANALYSE-FLASH
JPMorgan lässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf Overweight
- Europäischer Baustoffsektor bleibt 2026 schwierig
- Branchenrotation zu leichten Baustoffen läuft aus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Für den europäischen Baustoffsektor sei 2026 bisher ein schwieriges Jahr, schrieb Analystin Elodie Rall am Dienstag. Im Zuge der Berichtssaison nach dem zweiten Quartal habe eine starke Branchenrotation hinein in Werte von Anbietern leichter Baumaterialien stattgefunden, die bessere Absatzvolumina vorzuweisen hätten. Rall sieht diesen Favoritenwechsel nun auslaufen und rät zur selektiven Auswahl - sowohl im Bereich der schweren Primärbaustoffe als auch der leichten Ausbaumaterialien. In erstem Bereich dürften sich die Anleger nach der Underperformance bereits jetzt für 2027 positionieren, so Rall. Vor der Berichtssaison zum dritten Quartal gab sie Holcim und Sika den Stempel "Positive Catalyst Watch" und Amrize "Negative Catalyst Watch"./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 161,3 auf Tradegate (09. September 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +31,25 %/+81,25 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Zementwerk trifft Tech: Wie Heidelberg Materials die Zukunft baut.
Autonome Fahrzeuge, KI, CO₂-freier Zement, Carbon Capture. Es gibt heute um 18:00 Uhr einen spannenden Round Table für Privatanleger, in dem Christoph Beumelburg live Fragen gestellt werden können: https://www.appairtime.com/event/cade1adf-2963-4bee-996b-210fc2e913ef
Meine Recherche per KI kommt zu diesem Ergebnis:
Der europäische Umsatzanteil von Heidelberg Materials liegt bei rund 44–45 % des Konzernumsatzes. In absoluten Zahlen entsprach dies in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 jeweils etwa 9,5 Mrd. Euro pro Jahr.
Zu den umsatzstärksten europäischen Einzelmärkten zählen:
- Vereinigtes Königreich: ca. 9,8 % des Konzernumsatzes
- Deutschland: ca. 9,0 % des Konzernumsatzes
- Frankreich: ca. 5,4 % des Konzernumsatzes
Dieser Europa-Umsatzanteil ist jedoch nicht gleichbedeutend mit dem unmittelbar vom EU-ETS betroffenen Umsatz. Das EU-ETS betrifft insbesondere emissionsintensive Produktionsanlagen, vor allem die Klinker- und Zementproduktion. Heidelberg Materials weist den daraus resultierenden EU-ETS-betroffenen Umsatz nicht separat aus.
Für die Bewertung der CO₂-Regulierungsrisiken ist daher zwischen Europa-Umsatz-Exposure und operativem EU-ETS-Exposure zu unterscheiden. Letzteres sollte anhand der europäischen Produktionsstandorte, der dort anfallenden Scope-1-Emissionen, der Klinkerproduktion sowie des daraus resultierenden Bedarfs an Emissionszertifikaten beurteilt werden.
Das Vereinigte Königreich ist dabei gesondert zu betrachten, da dort seit dem Brexit das UK Emissions Trading Scheme (UK ETS) und nicht das EU-ETS gilt.
Für die Investmentanalyse ist der Europa-Umsatz von rund 44–45 % daher als geografische Umsatzexponierung gegenüber dem europäischen Markt zu verwenden – nicht als direkter EU-ETS-Umsatzanteil.