Rohöl der Nordseesorte Brent hat sich im laufenden Jahr um mehr als 60 Prozent verteuert und nähert sich erstmals seit Ende Juli wieder der Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Für die Ölpreise sei "der Weg des geringsten Widerstands ein starker und stetiger Anstieg", so Analyst Darrell Fletcher von Bannockburn Capital Markets.

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten agieren die Anleger zur Wochenmitte mit Vorsicht. Getrübt wurde die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, nachdem der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der für Transporte wichtigen Straße von Hormus erneut eskaliert ist. Bei den Anlegern schürte dies Inflations- und Zinsängste.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Öltanker und versenkte einen davon. Irans Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben mit "schweren Raketenangriffen" auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien.

An der Börse in Tokio gab der Nikkei 225 0,19 Prozent nach auf 65.142,78 Punkte.

In Südkorea stieg der technologielastige Leitindex Kospi indessen um 1,4 Prozent auf 7.051,64 Zähler, gestützt von Technologiewerten. Marktteilnehmer verwiesen auf den anhaltenden KI-Optimismus am Markt. So stieg die Aktie des Chipherstellers SK Hynix um 3,7 Prozent.

An den chinesischen Börsen lag der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt 0,5 Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte indessen 0,4 Prozent ein. In China zeigten sich die Auswirkungen gestiegener Lebensmittel- und Energiepreise. So sind die Verbraucherpreise im August gestiegen. Zudem erhöhten sich die Erzeugerpreise stärker als erwartet.

In Australien schloss der S&P ASX 200 0,11 Prozent tiefer./err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SK hynix Aktie Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf Nasdaq OTC () gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SK hynix Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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