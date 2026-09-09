Silver Bow sichert sich Verarbeitungsanlage für Silber-Zink-Projekt

Die Sicherung bestehender Verarbeitungsinfrastruktur gilt im Bergbausektor als einer der wirksamsten Hebel, um Entwicklungsrisiken und milliardenschwere Bauinvestitionen zu minimieren. Vor diesem Hintergrund markiert der jüngste Beschluss des US-Insolvenzgerichts für Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) einen bedeutsamen strategischen Meilenstein. Mit der richterlichen Genehmigung zum Erwerb des Jefferson County Metallurgical Complex aus der Insolvenzmasse von Montana Tunnels Mining rückt das Unternehmen dem Zugriff auf eine regionale Drehscheibe für künftige Erzströme ein entscheidendes Stück näher.

Insolvenzgericht billigt Verkauf an Silver Bow Mining

Mit der gerichtlichen Genehmigung nach US-Insolvenzrecht konnte das Unternehmen das sogenannte Initial Closing der Transaktion vollziehen. Der Komplex ist insbesondere als logistischer und metallurgischer Ergänzungsbaustein für die Kernaktivitäten von Silver Bow konzipiert. Das Unternehmen konzentriert sich im historischen Butte Mining District auf das hochgradige Rainbow-Block-Silber-Zink-Projekt, das neben Edel- und Basismetallen auch eine Vielzahl kritischer US-Rohstoffe wie Gallium, Germanium, Indium und Antimon beherbergt.

Der geplante Erwerb zielt darauf ab, dem bestehenden Projektportfolio in Montana zusätzliche Flexibilität bei der metallurgischen Weiterverarbeitung zu verschaffen. Zwar geht das operative Eigentum erst mit dem späteren Final Closing vollständig auf das Unternehmen über, doch die juristische Weichenstellung bildet das Fundament für die Zusammenführung von Explorationspotenzial und regionaler Aufbereitungskapazität.

Treuhandstruktur und Senior-Besicherung sichern den Übergang

Um Gläubigerforderungen zu bedienen und umweltbehördliche Auflagen zu erfüllen, hatte das Unternehmen im Vorfeld rund 28,58 Millionen US-Dollar auf ein Treuhandkonto eingezahlt. Der Großteil dieser Mittel – darunter rund 20,78 Millionen US-Dollar für das Montana Department of Environmental Quality sowie 4,27 Millionen US-Dollar für Jefferson County – wird sukzessive freigegeben. Im Gegenzug für die Zahlungsanweisung sicherte sich Silver Bow über eine vorrangig besicherte, garantierte Schuldverschreibung ab, die durch Grundstücke, feste Anlagen und Sachwerte des Komplexes unterlegt ist.

Der finale Eigentumsübergang bleibt an die Erfüllung marktüblicher Bedingungen geknüpft. Hierzu zählen die formelle Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe der im Rahmen der Contingent Value Rights vorgesehenen Aktien sowie die Freigabe der NYSE American. Während das Management parallel die technischen und regulatorischen Detailprüfungen der Verarbeitungsanlage vorantreibt, bleibt der Kernfokus unverändert auf der Definition und Erschließung des Rainbow-Block-Erzkörpers.

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