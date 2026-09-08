Gestrige Produktpräsentation ein Erfolg!

Die gestiegene Nachfrage aus Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) hat die Preise für DRAM und NAND erhöht. Dadurch stehen Smartphone-Hersteller wie Apple vor der Entscheidung, entweder höhere Komponentenkosten zu akzeptieren oder diese an die Kunden weiterzugeben. Durch breit angelegte Preiserhöhungen könnte ein „Preisschock“ entstehen, der sich negativ auf die Verkaufszahlen auswirkt. Morgan Stanley prognostiziert zudem, dass die Preise der Pro-Modelle im Jahresvergleich um mehr als 200 US-Dollar steigen. Die Markteinführung neuer Produkte am 9. September wird daher zu einem Test der Nachfrageelastizität. Diese Entwicklung ist von Bedeutung, da der Aktienkurs von Apple in diesem Jahr um fast 20 Prozent gestiegen ist.

Nach einer langen Seitwärtskonsolidierung, beginnend mit Ende Juli 2023 bis Mitte Juni 2024, konnten die Aktien von Apple ein Allzeithoch rund um den Wert von 344,57 US-Dollar erreichen. Im Detail wurde das Allzeithoch am 29. Juli 2026 markiert. Die folgenden zwei Tage nach der Veröffentlichung der Zahlen sind von beträchtlichen Kursrückgängen charakterisiert, wobei am Freitag, dem 31. Juli 2026 (Veröffentlichung der Quartalszahlen), rund 7 Prozent Kursrückgang zu verzeichnen war. Dennoch steht ausgehend vom partiellen Tief durch die Zollankündigung Anfang April 2025 (Liberation Day) ein Kursplus von 78 Prozent zu Buche. Der Kurseinbruch als Folge des Liberation Day beschleunigte sich, als den Marktteilnehmern klar wurde, wie strikt Donald Trump die Zollideen in der Realität zu implementieren versucht. Bis vergleichbare Produktionskapazitäten in den USA aufgebaut werden, sollten Jahre vergehen und die Produktionskosten nach oben treiben. Um die Lage mit Trump zu deeskalieren, investierte Apple verstärkt in den USA. Apple reagierte also nicht mit einer vollständigen Verlagerung der iPhone-Produktion in die USA – das wäre ökonomisch extrem teuer –, sondern mit einem gezielten Ausbau der US-Wertschöpfungskette. Charttechnisch könnte sich die Produktpräsentation am 9. September und der Ausbau der US-Lieferketten bullish auf die Aktie auswirken und den langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen helfen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Apple überzeugt operativ, der Kurs hat einen Teil dieser Information aber bereits eingepreist und treibt dadurch das KGV. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV61TQ) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Apple Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,92 profitieren. Das Ziel sei bei 355,01 US-Dollar angenommen (10,13 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 286,95 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV61TQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,78 – 6,79 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 237,13 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 237,13 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 316,02 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 10,13 Euro Hebel: 3,92 Kurschance: + 49 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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