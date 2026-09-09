Hoxhunt startet kostenloses Toolkit zum Cybersecurity Awareness Monat 2026 in Deutschland, Österreich und Schweiz

BERGISCH GLADBACH, Deutschland, Sept. 9, 2026 /PRNewswire/ -- Die Bedrohungslage für Unternehmen in Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten weiter verschärft. Laut dem aktuellen BSI-Lagebericht entstehen täglich rund 280.000 neue Schadprogramm-Varianten, und generative KI ermöglicht es Angreifenden, Phishing-Mails in inzwischen fehlerfreiem Deutsch zu erstellen, und das in Sekunden. Der digitale Branchenverband Bitkom beziffert den jährlichen Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Cyberangriffe auf 202,4 Milliarden Euro. Besonders betroffen ist der Mittelstand: Laut dem Security Navigator 2026 von Orange Cyberdefense stieg die Zahl bekannter Opfer von Cyber-Erpressung in Deutschland im Jahresvergleich um rund 91 Prozent. Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden stellen dabei die Mehrheit der Betroffenen.

Täglich 280.000 neue Schadprogramme und ein Schaden von 202,4 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft: Hoxhunt liefert mit „Cybersicherheit ist Teamsport" eine sofort einsetzbare Vier-Wochen-Awareness-Kampagne für den Oktober 2026

Damit verliert eine der wichtigsten Faustregeln klassischer Security-Awareness-Schulungen ihre Wirkung: Phishing-Mails an holprigem Deutsch oder offensichtlichen Fehlern zu erkennen, funktioniert nicht mehr zuverlässig. Mitarbeitende brauchen aktuelle, praxisnahe Trainingsformate, die genau diese neue Bedrohungslage abbilden – KI-gestützte Täuschung, Deepfakes und Angriffe über mehrere Kanäle hinweg.

Genau hier setzt Hoxhunt, die Human-Risk-Management-Plattform, mit ihrem kostenlosen Toolkit zum Cybersecurity Awareness Monat 2026 an. Unter dem Leitgedanken „Cybersicherheit ist Teamsport" liefert das Toolkit Security-Awareness-Verantwortlichen eine strukturierte, vierwöchige Kampagne, die sich ohne großen Aufwand an die eigene Organisation und ihre Kommunikationskanäle anpassen lässt – mit einem geschätzten Umsetzungsaufwand von rund 15 Minuten pro Woche.

Die Kampagne gliedert sich in vier thematische Wochen:

Woche 1 – Aufwärmen: Sicherheitsgrundlagen für die Bedrohungslage 2026 und warum klassische Erkennungsmethoden nicht mehr ausreichen.

Sicherheitsgrundlagen für die Bedrohungslage 2026 und warum klassische Erkennungsmethoden nicht mehr ausreichen. Woche 2 – Beweglichkeitstraining: Angriffe über mehrere Kanäle erkennen, wie E-Mail, Teams, Slack, SMS und Handy. Phishing auf mobilen Geräten wird bis zu dreimal häufiger angeklickt als am Desktop.

Angriffe über mehrere Kanäle erkennen, wie E-Mail, Teams, Slack, SMS und Handy. Phishing auf mobilen Geräten wird bis zu dreimal häufiger angeklickt als am Desktop. Woche 3 – Krafttraining: Fortgeschrittene Bedrohungen wie KI-generiertes Phishing, Deepfakes und Angriffe zur Umgehung der Multi-Faktor-Authentifizierung.

Fortgeschrittene Bedrohungen wie KI-generiertes Phishing, Deepfakes und Angriffe zur Umgehung der Multi-Faktor-Authentifizierung. Woche 4 – Game Day: Fünf realistische Angriffsszenarien, in denen Mitarbeitende unter Zeitdruck die richtige Entscheidung treffen müssen.

Jede Woche enthält fertige Materialien zum sofortigen Einsatz: Infografiken im Hoch- und Querformat, vorformulierte Kommunikationsvorlagen für E-Mail, Slack, Microsoft Teams und Intranet, kurze Lehrvideos sowie interaktive wöchentliche Challenges, darunter ein Tempo-Spiel zum Erkennen von Phishing-Mails, ein Deepfake-Erkennungsquiz und ein Entscheidungs-Simulator. Die Challenges sind ohne Plattform-Zugang nutzbar und lassen sich unternehmensweit teilen.