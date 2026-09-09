Startet die Aktie von Lumentum jetzt die nächste Turbostufe?

Beide Unternehmen gaben am Dienstag ihre Verpflichtung bekannt, mehr als 80 Millionen Meilen Glasfaser und Connectivity-Lösungen für die Jahre 2027 bis 2032 zu legen. Der Deal soll unter anderem den Ausbau von Breitband- und KI-Infrastruktur beschleunigen.

Denn ausgelöst wurde die erneute Rallye der Anteile durch einen milliardenschwerer Liefervertrag zwischen Corning und Verizon.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dafür werden optische Halbleiter benötigt. Diese Halbleiter setzen elektrische Signale in Licht um und umgekehrt, und schießen die Signale in Lichtgeschwindigkeit über die Datenautobahn.

Und hier kommt wieder Lumentum ins Spiel, als weltweit führender Produzent von optischen Halblleitern. Wegen der großen Ausbauplän efür Glasfaser, setzte die Aktie zur Rallye an und stieg am Dienstag um rund 11 Prozent.

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Fundamentaldaten stützen die Rallye

Die letzten Unternehmensdaten sprechen für Lumentum. Der Umsatz stieg im vierten Quartal im Jahresvergleich um 109 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 24,5 Prozent auf 1,01 Milliarden US-Dollar. Es war das dritte Quartal in Folge mit einem Wachstum von mehr als 20 Prozent.

Rechtfertigt das die hohe Bewertung der Aktie? Mit dem 40,7-Fachen des Gewinns für das Geschäftsjahr 2027 weist Lumentum eine Premiumbewertung auf. Blicken wir aber in Zukunft erwartbarer Gewinne, dann wird Lumentum für das Geschäftsjahr 2029 mit dem 18,9-Fachen des Gewinns gehandelt.

Ist die Aktie von Lumentum zu heiß gelaufen?

Aus langfristiger Sicht befindet sich Lumentum weiterhin in einem starken Aufwärtstrend mit einem Plus von rund 560 Prozent auf Jahressicht. Die Anteilscheine notierten deutlich über ihren wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Die Aktie liegt rund 44 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt (688,94 US-Dollar).

Die Struktur der gleitenden Durchschnitte stützt diesen Trend ebenfalls: Der 20-Tage-SMA liegt über dem 50-Tage-SMA, und der 50-Tage-SMA liegt über dem 200-Tage-SMA, zwei bullische Crossover-Signale, die auf institutionelle Nachfrage hindeuten.

Am Dienstag wurde erstmals wieder die Marke von 1.000 US-Dollar getestet: Der Aktienkurs von Lumentum sprang knapp darüber, der Schlußkurs notierte unter der 1.000er-Marke.

Gelingt mittelfristig der nachhaltige Ausbruch über 1.000 US-Dollar, rückt das bisherige Allzeithoch bei 1.085,68 US-Dollar als nächstes markantes Ziel ins Visier.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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