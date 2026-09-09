ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
- JPMorgan bestätigt Siemens Energy mit Kursziel 245 Euro
- Siemens Energy bleibt auf der Analyst Focus List
- Bruch sieht starke Nachfrage und Gewinnziel erreichbar
NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Siemens Energy nach Gesprächen mit Konzernchef Christian Bruch mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bruch habe sich insgesamt positiv geäußert und von einer weiter starken Nachfrage im Sommer gesprochen, schrieb Phil Buller am Dienstag. Zudem sehe Bruch den Energietechnikkonzern auf einem guten Weg, das obere Ende der angestrebten Jahresgewinnspanne zu erreichen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 149 auf Tradegate (09. September 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +42,20 %/+65,90 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 245 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Die Aktie ist rund herum gut. Deshalb wird sie auch wieder deutlich steigen, keine Panik. Das sind heute wieder gute Einstiegskurse
extremst positiver Bericht über unsere Langzeitanlage Siemens Energie.
Also wenn morgen nicht Müller, Huber, Schmidt und Meier unsere Perle kaufen, dann weiß ich auch nicht🤫.
Das waren 5 Minuten Megawerbung👌👌👌👍👍👍👍👍.
Euch n schönen Abend 😇