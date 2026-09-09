First Hydrogen unterzeichnet endgültige Vereinbarung für fortschrittliche Robotertechnologie mit umfangreichem geistigem Eigentum und bereitet sich auf den Launch von First Humanoid vor

Vancouver, B.C., 9. September 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass es im Anschluss an die Pressemitteilungen vom 23. Februar 2026 und 9. Juni 2026 eine endgültige Vereinbarung mit Exodus Actuation Solutions Inc. („RoboticsCo“) unterzeichnet hat. RoboticsCo verfügt über ein Portfolio an Patenten und damit zusammenhängendem geistigem Eigentum („IP“), das sich auf fortschrittliche Antriebs-, Getriebe-, Motor- und Robotertechnologien konzentriert. RoboticsCo besitzt bzw. lizenziert 26 erteilte und 10 angemeldete Patente, die seine Produktreihen im Bereich Antriebsgetriebe und Hochleistungsmotoren abdecken. Diese Technologien wurden von Robotik-, Automobil- und Verpackungsunternehmen weltweit getestet und erfolgreich eingesetzt.

Die Technologien von RoboticsCo wurden entwickelt, um die wichtigsten Leistungsanforderungen in den schnell wachsenden Robotik- und Automatisierungsmärkten zu erfüllen, darunter höhere Geschwindigkeit, Drehmomentdichte, Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, gleichzeitig werden Energieverbrauch, Größe, Geräuschentwicklung und Gesamtsystemkosten gesenkt. Die fortschrittlichen Antriebs- und Getriebekonstruktionen zielen darauf ab, die Reibung zu verringern, den Wirkungsgrad und die Backdrivability zu verbessern sowie sanftere, natürlichere Roboterbewegungen zu ermöglichen. Die Plattform wurde umfassend entwickelt und getestet. Mehr als 500 Motoren und Getriebe wurden hergestellt und ausgeliefert. Das positive Kundenfeedback zeigt eine verbesserte Leistung und die Fähigkeit, neue Roboteranwendungen zu ermöglichen.

Die Technologien haben ein breites Potenzial für eine Vielzahl von Roboter-, Automatisierungs- und fortschrittlichen Motion-Control-Anwendungen. Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen humanoide und industrielle Robotik, Roboterarme und Manipulatoren, kollaborative Roboter, automatisierte Fertigung und Montage, Materialhandhabung, Verpackungs- und Fördersysteme, präzise Bewegungssteuerung sowie weitere Anwendungen, die kompakte, leistungsstarke und energieeffiziente Antriebe erfordern. Durch die Verbesserung von Effizienz, Leistungsdichte, Backdrivability und Erschwinglichkeit haben diese Lösungen das Potenzial, die Entwicklung und breitere Einführung zunehmend leistungsfähiger Robotersysteme in aufstrebenden und etablierten Branchen zu unterstützen.

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