JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Textilkonzern habe ein beeindruckendes Wachstum erzielt, wenngleich das operative Ergebnisplus (Ebit) wegen gestiegener Aufwendungen hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei, schrieb James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 54,72EUR auf Tradegate (09. September 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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