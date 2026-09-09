SATELLAI präsentiert auf der IFA 2026 die nächste Generation seiner KI-gestützten Haustierintelligenz

BERLIN, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- SATELLAI, ein auf KI spezialisiertes Unternehmen für das Wohlbefinden von Haustieren, hat heute auf der IFA 2026 die nächste Generation von SATELLAI Sense AI vorgestellt und neue vernetzte Wearables für Haustiere präsentiert. SATELLAI geht über die herkömmliche Ortung von Haustieren hinaus und entwickelt Technologien, die Tierhaltern helfen, das Verhalten, die Routinen, die Aktivität und das Wohlbefinden ihrer Haustiere besser zu verstehen. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht SATELLAI Sense AI, das Haustierdaten auswertet und Verhaltensmuster sowie -veränderungen in Erkenntnisse in natürlicher Sprache umsetzt.

SATELLAI wurde mit den Best-of-IFA-Auszeichnungen geehrt, die von Deutschlands führenden Technologiemedien PCWelt und ComputerBild verliehen werden. Der „AI-first"-Ansatz von SATELLAI fand auf der CES 2026 Anerkennung, wo das Unternehmen von CNET in der Kategorie „Pet Tech" zum Gewinner des „Best of CES 2026"-Preises gekürt wurde. Auf der IFA 2026 treibt SATELLAI diese Vision mit neuen KI-Erlebnissen, vernetzten Wearables für Haustiere und Kooperationen weiter voran, die darauf abzielen, Haustierintelligenz auf den globalen Markt zu bringen. Das Unternehmen stellte außerdem sein erstes intelligentes Wearable für Katzen vor, den SATELLAI Cat Tag, und präsentierte den SATELLAI Tracker Ultra, ein satellitengestütztes Wearable für Hunde, das für netzunabhängige Umgebungen entwickelt wurde. SATELLAI hob zudem Kooperationen mit der Deutschen Telekom IoT und Swift Navigation hervor, durch die Haustiertechnologie, globale Konnektivität und fortschrittliche Ortung zusammengeführt werden.

SATELLAI Sense AI – Vom Tracken zum Verstehen

Herkömmliche Ortungssysteme für Haustiere konzentrieren sich in erster Linie auf Standort und Aktivität. SATELLAI strebt ein anderes Erlebnis an: Mithilfe von KI soll interpretiert werden, was diese Signale bedeuten könnten. SATELLAI Sense AI kombiniert Haustierdaten, vom Nutzer bereitgestellte Informationen und rassenspezifische Kontexte, um Verhaltensgrundlagen zu erstellen und aussagekräftige Veränderungen im Zeitverlauf aufzuzeigen. Anstatt lediglich Kennzahlen darzustellen, übersetzt das System Muster in Erkenntnisse in natürlicher Sprache, wodurch es für Tierhalter einfacher wird, ihre Haustiere zu verstehen und Veränderungen frühzeitig zu erkennen.