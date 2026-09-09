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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft Beiersdorf auf Sell herab
    • Das Kursziel bleibt unverändert bei 70 Euro
    • Beiersdorf gilt als klar verwundbar und unter Druck
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 70 Euro
    Foto: Beiersdorf AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf bei unverändertem Kursziel von 70 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche. Beiersdorf hält er indes insgesamt für "klar verwundbar" und kappte seine Ergebnisschätzungen deutlich. Er liegt für 2026 und 2027 damit nun auf Konsensniveau./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 04:56 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 75,00 auf Tradegate (09. September 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -11,21 %/+25,89 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00, was einem Rückgang von -6,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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