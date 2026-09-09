JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien zwar solide, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Wegen operativer Ausgaben habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung jedoch um drei Prozent verfehlt. Dem stehe aber ein aktuell starkes Handelsgeschäft des spanischen Textilriesen gegenüber./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:26 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 54,92EUR auf Tradegate (09. September 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar