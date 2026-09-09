XRP schießt unerwartet nach oben – was steckt dahinter?

Das Umfeld für Risikoanlagen könnte derzeit jedoch kaum angespannter sein. Nach weiteren Angriffen der USA sind die Ölpreise wieder in Richtung der Marke von 100 US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig standen zuletzt Halbleiter-Aktien und die wichtigsten US-Indizes unter Druck. Auch der DAX zeigt sich angeschlagen.

XRP notiert am Mittwochvormittag 3,85 Prozent höher bei 1,43 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Plus damit auf 6,83 Prozent. Unter den größeren Kryptowährungen gehört XRP damit zu den stärksten Gewinnern. Lediglich Zcash kann mit einem Tagesplus von mehr als 9,4 Prozent noch deutlicher zulegen.

Zusätzliche Unsicherheit bringen die für Freitag erwarteten US-Inflationsdaten. Die Zinsfrage bleibt damit im Mittelpunkt. Händler preisen laut CME FedWatch derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 60 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche ein.

Ob daraus eine nachhaltige Rallye entsteht, dürfte also vor allem davon abhängen, wie die anstehenden Termine ausfallen.

Kryptomarkt liefert Rückenwind

XRP profitiert zunächst von einer allgemein freundlicheren Stimmung am Kryptomarkt. Bitcoin gewinnt am Mittwoch mehr als 1,1 Prozent, Ethereum steigt um über 1,5 Prozent.

Außerdem sorgt Ripple für zusätzliche Aufmerksamkeit rund um XRP. Das Unternehmen baut seine Präsenz im US-College-Sport aus und hat dafür eine mehrjährige Vereinbarung mit der University of Florida geschlossen.

XRP-ETFs ziehen 170 Millionen US-Dollar an

Noch wichtiger für Anleger dürfte die Entwicklung der US-Spot-ETFs sein. XRP-ETFs verzeichneten zuletzt elf Handelstage in Folge Nettozuflüsse. Insgesamt flossen in diesem Zeitraum 170 Millionen US-Dollar in die Produkte.

Allein am Dienstag kamen weitere 14,38 Millionen US-Dollar hinzu. Seit dem Start der Fonds im vergangenen November summieren sich die Nettozuflüsse laut Daten von SoSoValue damit auf 1,68 Milliarden US-Dollar.

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Weniger aktive Konten, aber deutlich mehr Handel

Auch Daten aus dem XRP Ledger liefern ein interessantes Bild. Im zweiten Quartal gab es zwar weniger aktive Handelskonten als ein Jahr zuvor, die verbleibenden Accounts bewegten jedoch erheblich größere XRP-Mengen.

Das durchschnittliche Orderbuch-Volumen stieg im Jahresvergleich um 79 Prozent auf 3,57 Millionen XRP pro Tag. Gleichzeitig sank die Zahl der Accounts, die solche Trades initiierten, von mehr als 1.860 auf 1.100 täglich.

Damit wurden rechnerisch etwa 3.200 XRP je aktivem Account und Tag gehandelt – gegenüber rund 1.070 XRP im Vorjahreszeitraum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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