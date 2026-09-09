Börsen fallen weltweit, DAX rutscht ab, Öl-Rallye belastet - Gold, Krypto stark

Größter DAX-Verlierer ist aktuell die Rheinmetall -Aktie. Dem Rüstungskonzern ist ein wichtiger Auftrag aus Schweden durch die Lappen gegangen. Auf der Gewinnerseite stehen hingegen die SAP -Aktie und die Energiewerte RWE und E.ON . Der marktbreite Stoxx-600-Index verzeichnet einen Rückgang von rund 0,3 Prozent. Im Tagesverlauf richtet sich der Blick zunehmend auf die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag und die US-Inflationsdaten am Freitag.

Der DAX ist am Mittwoch zurückgefallen, wie auch die anderen Leitindizes in Europa. Aktuell (09:45 Uhr) verliert der deutsche Leitindex knapp 0,5 Prozent auf 25.879 Punkte. Die Börsen reagieren auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street und die erneut gestiegenen Ölpreise. Der Anstieg der Energiepreise schürt die Sorge, dass die Inflation wieder stärker anzieht und die Notenbanken bei der Geldpolitik unter Druck setzt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die Eskalationsspirale zwischen den USA und dem Iran dreht sich weiter. An der Börse hoffen zwar weiterhin alle auf ein schnelles Ende dieser erneuten Eskalation. Dennoch nimmt die Nervosität zu", sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners. "Die Kaufbereitschaft für Risikoassets wie Aktien hat zuletzt deutlich nachgelassen. Die Stabilität der Aktienmärkte ist aktuell mehr auf geringe Gewinnmitnahmen zurückzuführen und weniger auf große Käufe."

Asien: Tech-Werte trotzen der Öl-Sorge

An den asiatischen Börsen fällt das Bild dagegen gemischt aus. Der Nikkei 225 verliert rund 0,2 Prozent, der südkoreanische Kospi gewinnt etwa 1,4 Prozent und der taiwanische TAIEX legt rund 0,2 Prozent zu. Besonders gefragt sind erneut Halbleiter- und KI-Aktien. In Seoul profitieren vor allem SK Hynix und andere Chipwerte von der anhaltenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Der Hang Seng gibt leicht nach.

Wall Street: Öl und Zinsen belasten

Die Vorgaben aus den USA sind deutlich schwächer. Der Dow Jones verlor am Dienstag 1,2 Prozent, der S&P 500 rund 0,6 Prozent und der Nasdaq Composite 0,3 Prozent. Gleichzeitig kletterte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,81 Prozent. Anleger fürchten, dass der starke Ölpreisanstieg die zuletzt erzielten Fortschritte bei der Inflation zunichtemacht. Vor den wichtigen US-Inflationsdaten am Freitag bleiben die Märkte deshalb vorsichtig. Die Futures auf die großen US-Indizes sind nahezu unverändert.

Öl erreicht 100-Dollar-Marke

Der größte Belastungsfaktor bleibt der Ölpreis. Brent kletterte zeitweise bis auf 100,19 US-Dollar je Barrel und damit über die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. WTI stieg auf rund 94,60 Dollar. Hintergrund sind die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und Angriffe auf Energieanlagen und Öltanker. Die Entwicklung birgt ein erhebliches Inflationsrisiko für die Weltwirtschaft.

Gold kann etwas von der geopolitischen Unsicherheit profitieren. Die Feinunze verteuert sich um rund 0,3 Prozent. Gleichzeitig bleibt das Edelmetall empfindlich gegenüber den steigenden Anleiherenditen.

Euro stabil – Yen auf Siebenmonatshoch

Am Devisenmarkt hält sich der Euro bei rund 1,165 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung profitiert davon, dass Anleger vor der EZB-Sitzung am Donnerstag eine restriktivere Geldpolitik einpreisen. Gleichzeitig bleibt der US-Dollar vor den US-Inflationsdaten unter Druck.

Beim Yen setzt sich die Erholung fort. Der Dollar fiel zuletzt auf rund 153,16 Yen und damit in die Nähe eines Siebenmonatstiefs. Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan und Umschichtungen japanischen Kapitals zurück ins Inland treiben die japanische Währung. Hinzu kommen Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach Händler nicht gegen den Yen wetten sollten.

Bitcoin stabilisiert sich

Am Kryptomarkt zeigt sich Bitcoin robust. Die Kryptowährung notiert bei rund 79.200 US-Dollar und kann damit einen Teil der jüngsten Schwäche ausgleichen. Angesichts der gestiegenen Renditen und der allgemeinen Risikoaversion bleibt der Markt allerdings anfällig für weitere Rückschläge. Ether verteuert sich um 1,2 Prozent.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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