Börsenstart Europa - 09.09. - TecDAX stark +0,77 %

Der MDAX steht bei 32.419,39 PKT und gewinnt bisher +0,22 %. Top-Werte: Salzgitter +2,06 %, Wacker Chemie +1,80 %, FUCHS Pref +1,75 % Flop-Werte: RENK Group -2,60 %, AUTO1 Group -2,21 %, flatexDEGIRO -1,58 %

Der DAX bewegt sich bei 25.861,16 PKT und fällt um -0,05 %. Top-Werte: SAP +2,46 %, RWE +1,76 %, E.ON +1,38 % Flop-Werte: Rheinmetall -3,11 %, Deutsche Boerse -1,89 %, Merck -1,77 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.044,58 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: SAP +2,46 %, Verbio +2,45 %, ATOSS Software +1,35 %

Flop-Werte: PVA TePla -1,56 %, Elmos Semiconductor -1,19 %, Evotec -1,16 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:19) bei 6.357,69 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: SAP +2,46 %, Ferrari +1,53 %, BASF +1,33 %

Flop-Werte: Inditex -3,59 %, Rheinmetall -3,11 %, Adyen Parts Sociales -1,97 %

Der AT 20 steht bei 6.874,95 PKT und verliert bisher -0,41 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,39 %, EVN +1,28 %, Raiffeisen Bank International +0,92 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -1,02 %, BAWAG Group -0,75 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:50) bei 13.960,40 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Logitech International +0,88 %, Amrize +0,87 %, Sika +0,68 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,47 %, Novartis -0,96 %

Der SE 30 steht aktuell (09:20:29) bei 3.302,20 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,42 %, Securitas Shs(B) +1,19 %, Tele2 (B) +0,96 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,93 %, Assa Abloy Registered (B) -0,77 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 6.860,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,30 %, Piraeus Port Authority +1,08 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,04 %

Flop-Werte: Public Power -1,58 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,15 %, Coca-Cola HBC -1,03 %