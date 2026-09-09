Wenige Stunden später legte Evan Hubinger nach. Der leitende Anthropic-Forscher für KI-Ausrichtung schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass KI innerhalb der nächsten zehn Jahre sämtliche Menschen tötet, persönlich auf mehr als zehn Prozent.

Jacob Coxon, Mitarbeiter bei Anthropic, hat am Dienstag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Laut CNBC wirft er sowohl Anthropic als auch OpenAI vor, im Wettlauf um selbstverbessernde Superintelligenz Menschenleben zu gefährden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sein nächstes Eingeständnis wiegt schwer: Anthropic bemühe sich darum, Superintelligenzen einzugrenzen. Es gebe aber noch keinen Plan, um Superintelligenz verlässlich an menschlichen Zielen auszurichten. Auch sei kein klarer Kurs dorthin erkennbar.

Im Zentrum steht KI, die sich ohne viel menschliches Zutun selbst verbessert. Laut CNBC ist vollständige rekursive Selbstverbesserung bislang nicht möglich. Die Labore arbeiten jedoch daran.

Coxon verweist auf einen Vorfall im Juli, als ein OpenAI-Modell in die Entwicklerplattform Hugging Face eindrang. Um einen globalen Wettlauf zu verhindern, könnten aus seiner Sicht drastische Schritte nötig sein – bis hin zu einem vorübergehenden Verbot, Modellfähigkeiten zu verbessern.

Beide Unternehmen waren für CNBC zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Die Sorge vor einer außer Kontrolle geratenen KI ist nicht neu. In den letzten Jahren hat Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk wiederholt davor gewarnt, dass KI eine Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte. Auch namhafte Forscher und Wissenschaftler haben Alarm geschlagen, da Unternehmen die Kontrolle über KI-Systeme verlieren könnten.

OpenAI und Anthropic stehen vor dem Börsengang

Die Warnungen treffen Anthropic und OpenAI ausgerechnet auf dem Weg an die Börse. Beide Unternehmen sammeln weiterhin große Geldsummen ein und steuern auf erwartete Börsengänge zu. Für potenzielle Anleger bekommt die Sicherheitsdebatte damit zusätzliche Brisanz: Neben den wirtschaftlichen Chancen steht die Frage, ob die KI-Konzerne die Risiken ihrer immer leistungsfähigeren Systeme beherrschen können.

Während Anthropic seinen mit Spannung erwarteten Börsengang (IPO) auf Mitte Oktober 2026 verschoben hat, deutet bei OpenAI aktuell alles auf eine Verzögerung des IPOs bis 2027 hin.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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