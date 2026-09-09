🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsAnthropic IPOvorwärtsNachrichten zu Anthropic

    Vor dem Mega-KI-IPO

    1125 Aufrufe 1125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anthropic-Forscher schmeißt hin – Kollege warnt: KI könnte "alle Menschen töten"

    Ein Anthropic-Forscher kündigt. Sein Kollege warnt: Er sieht mehr als 10 % Risiko, dass KI binnen zehn Jahren alle Menschen tötet. Ein entscheidender Plan fehle. Und das alles vor den Mega-IPOs von OpenAI & Anthropic.

    Vor dem Mega-KI-IPO - Anthropic-Forscher schmeißt hin – Kollege warnt: KI könnte "alle Menschen töten"
    Foto: Peter Steffen - dpa

    Jacob Coxon, Mitarbeiter bei Anthropic, hat am Dienstag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Laut CNBC wirft er sowohl Anthropic als auch OpenAI vor, im Wettlauf um selbstverbessernde Superintelligenz Menschenleben zu gefährden.

    Wenige Stunden später legte Evan Hubinger nach. Der leitende Anthropic-Forscher für KI-Ausrichtung schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass KI innerhalb der nächsten zehn Jahre sämtliche Menschen tötet, persönlich auf mehr als zehn Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SpaceX!
    Long
    144,00€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    162,01€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sein nächstes Eingeständnis wiegt schwer: Anthropic bemühe sich darum, Superintelligenzen einzugrenzen. Es gebe aber noch keinen Plan, um Superintelligenz verlässlich an menschlichen Zielen auszurichten. Auch sei kein klarer Kurs dorthin erkennbar.

    Im Zentrum steht KI, die sich ohne viel menschliches Zutun selbst verbessert. Laut CNBC ist vollständige rekursive Selbstverbesserung bislang nicht möglich. Die Labore arbeiten jedoch daran.

    Coxon verweist auf einen Vorfall im Juli, als ein OpenAI-Modell in die Entwicklerplattform Hugging Face eindrang. Um einen globalen Wettlauf zu verhindern, könnten aus seiner Sicht drastische Schritte nötig sein – bis hin zu einem vorübergehenden Verbot, Modellfähigkeiten zu verbessern.

    Beide Unternehmen waren für CNBC zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

    Die Sorge vor einer außer Kontrolle geratenen KI ist nicht neu. In den letzten Jahren hat Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk wiederholt davor gewarnt, dass KI eine Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte. Auch namhafte Forscher und Wissenschaftler haben Alarm geschlagen, da Unternehmen die Kontrolle über KI-Systeme verlieren könnten.

    OpenAI und Anthropic stehen vor dem Börsengang

    Die Warnungen treffen Anthropic und OpenAI ausgerechnet auf dem Weg an die Börse. Beide Unternehmen sammeln weiterhin große Geldsummen ein und steuern auf erwartete Börsengänge zu. Für potenzielle Anleger bekommt die Sicherheitsdebatte damit zusätzliche Brisanz: Neben den wirtschaftlichen Chancen steht die Frage, ob die KI-Konzerne die Risiken ihrer immer leistungsfähigeren Systeme beherrschen können.

    Während Anthropic seinen mit Spannung erwarteten Börsengang (IPO) auf Mitte Oktober 2026 verschoben hat, deutet bei OpenAI aktuell alles auf eine Verzögerung des IPOs bis 2027 hin.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vor dem Mega-KI-IPO Anthropic-Forscher schmeißt hin – Kollege warnt: KI könnte "alle Menschen töten" Ein Anthropic-Forscher kündigt. Sein Kollege warnt: Er sieht mehr als 10 % Risiko, dass KI binnen zehn Jahren alle Menschen tötet. Ein entscheidender Plan fehle. Und das alles vor den Mega-IPOs von OpenAI & Anthropic.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     