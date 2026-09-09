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    Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach: Halbjahreszahlen 2026 im Fokus

    Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort: Umsatz und Ergebnis steigen, Innovationen und starke Marken treiben das Geschäft im ersten Halbjahr 2026 kräftig an.

    Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach: Halbjahreszahlen 2026 im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe steigerte ihren Bruttoumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 1,8 Mio. Euro bzw. 1,9 % auf 97,1 Mio. Euro.
    • Das EBITDA erhöhte sich um 4,8 % auf 9,3 Mio. Euro gegenüber 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Positive Impulse kamen durch Produktinnovationen, neue Gebindeformate und eine ausgeweitete Markenkommunikation.
    • Besonders dynamisch entwickelten sich das Wassergeschäft mit Teinacher, Krumbach und Hirschquelle sowie die Marke afri.
    • Das Unternehmen hat wichtige Investitionsprojekte abgeschlossen und sein Marken- und Produktportfolio weiter ausgebaut.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden ein leichter Umsatzanstieg und ein moderat höheres EBITDA als im Vorjahr.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach ist am 09.09.2026.



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