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    ROUNDUP/Ölpreise

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    Brent steigt zeitweise über die Marke von 100 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis steigt wegen neuer Angriffe über 100 Dollar
    • Brent und WTI steigen dieses Jahr um 64 Prozent
    • Angriffe blockieren die wichtige Straße von Hormus
    ROUNDUP/Ölpreise - Brent steigt zeitweise über die Marke von 100 Dollar
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im Vormittagshandel angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete erstmals seit dem 24. Juli zeitweise wieder mehr als 100 US-Dollar. Der Preis für ein Fass Brent mit der Auslieferung im November zog kurz nach 9 Uhr um bis zu 2,3 Prozent auf 100,19 Dollar an. Zuletzt lag der Kurs wieder etwas unter der psychologisch wichtigen Marke.

    Brent verteuerte sich in diesem Jahr bereits um 64 Prozent. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI verteuerte sich ebenfalls um diesen Wert. Raffinierte Produkte wie Diesel legten noch stärker zu, da sich der Konflikt im Nahen Osten bis ins Rote Meer nahe Saudi-Arabien ausgeweitet hat - zusätzlich zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die europäischen Erdgaspreise stiegen nach den jüngsten US-Angriffen den vierten Handelstag in Folge.

    Steigt der Rohölpreis, wird tendenziell das Tanken und das Heizen mit Öl und Gas teurer. Ein hoher Ölpreis beeinflusst auch die Preisentwicklung insgesamt, weil der Rohstoff ein wichtiger Kostenfaktor für die gesamte Wirtschaft ist.

    Rubio warnt Iran vor weiteren Attacken

    Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Straße von Hormus ist zuletzt weiter eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon.

    Irans Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben umgehend mit "schweren Raketenangriffen" auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien. Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee 20 ballistische Raketen ab.

    US-Außenminister Marco Rubio warnte Teheran vor weiteren Attacken: "Der Iran versucht weiterhin, Schiffe der US-Marine anzugreifen, und jedes Mal, wenn sie dies tun oder versuchen zu tun, werden sie Tanker verlieren", sagte Rubio während eines Besuchs in Kolumbien. Erst am Samstag hatte das US-Militär mitgeteilt, drei iranische Öltanker angegriffen zu haben.

    Jahreshoch bei 126 Dollar

    Zuletzt war der Brent-Preis Mitte Juli kurzzeitig über 100 Dollar gestiegen. Noch liegt er aber ein gutes Stück unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das Ende April erreicht wurde. Damals hatte der Beginn des Iran-Krieges durch die USA und Israel den Preis stark nach oben getrieben.

    Die Straße von Hormus hat sich im Verlauf des jüngsten Iran-Kriegs zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran entwickelt: Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den Transport von Öl, Flüssigerdgas und Dünger bedeutende Meerenge noch immer weitestgehend.

    Umkämpfte Lebensader der Weltwirtschaft

    Die Straße von Hormus zwischen Iran und Oman gilt als Lebensader der Weltwirtschaft. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. An der engsten Stelle ist die Schifffahrtsstraße rund 50 Kilometer breit. Die schiffbaren Passagen in beide Richtungen messen rund drei Kilometer.

    Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, neben dem Iran Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Vor dem Krieg war die Seestraße für den Schiffsverkehr offen. Ein Fünftel der weltweiten Öltransporte passierte sie täglich./stk/jha/bf/zb/stk





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