Modehändler Inditex trotzt weiter Konsumflaute - Börse aber enttäuscht

Das Papier rutschte am Morgen als Schlusslicht im EuroStoxx 50 um mehr als 3 Prozent ab. Obwohl die Aktie noch im August einen neuen Rekord erreicht hatte, war sie in Summe bisher in diesem Jahr kaum vom Fleck gekommen. Durch den aktuellen Rückschlag steht nunmehr seit Jahresbeginn ein Minus von ebenfalls rund 3 Prozent zu Buche. Damit schlägt sich Inditex aber besser als der Konkurrent H&M , dessen Anteilsscheine auf ein Jahresminus von knapp 9 Prozent kommen. Anders als Inditex kämpfen die Schweden mit sinkenden Erlösen.

ARTEIXO (dpa-AFX) - Der Textilhändler Inditex ist trotz anhaltend schwacher Konsumlaune und anziehender Inflation mit Schwung in die neue Herbst- und Wintersaison gestartet. Auch im ersten Geschäftshalbjahr konnten die Spanier Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Inditex-Chef Oscar Garcia Maceiras sprach in einer Mitteilung vom Mittwoch von "exzellenten Resultaten". Analysten hatten sich von der Halbjahresbilanz allerdings noch einen Tick mehr erhofft. An der Börse lastete dies auf der Aktie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unterdessen sind die neuen Herbst- und Winterkollektionen von Inditex bei den Kunden gut angekommen, wie der Eigentümer von Marken wie Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti und Stradivarius mitteilte. So seien in den ersten Wochen des neuen Halbjahrs vom 1. August bis 7. September die Umsätze währungsbereinigt um 9 Prozent gestiegen. Damit lag das Wachstum in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals.

Expertin Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan sprach von einem "soliden Zahlenwerk" für das erste Halbjahr. Zwar habe das operative Ergebnis die Erwartungen leicht verfehlt, doch werde dies durch die "sehr starke" Umsatzentwicklung ausgeglichen. Zudem habe sich im zweiten Jahresviertel (bis Ende Juli) die Wachstumsdynamik im Vergleich zum Jahresstart noch beschleunigt, und die starke Entwicklung habe sich zu Beginn des dritten Geschäftsquartals dann noch fortgesetzt. "Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der inzwischen anspruchsvolleren Vergleichsbasis bemerkenswert", lobte die Branchenexpertin.

Adam Cochrane von der Deutschen Bank zeichnete hingegen ein etwas anderes Bild und sprach von einem gemischt ausgefallenen zweiten Quartal. Zwar sei der Umsatz "robust" gewesen, "doch der Kostendruck ist offensichtlich".

Im gesamten ersten Geschäftshalbjahr stieg der Erlös währungsbereinigt um 9,2 Prozent, nominal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog in der Zeit ebenfalls um fast acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro an. Branchenexperten hatten hier mit gut 3,9 Milliarden gerechnet. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 3,0 Milliarden Euro, das waren fast 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Inditex konnte zuletzt die Branche und Konkurrenten weit hinter sich lassen. Und das, obwohl die geopolitischen Spannungen und die durch den Krieg im Nahen Osten stark gestiegenen Energiepreise die Kauflaune belasten. Der spanische Textilhändler steckt dafür seit längerem viel Geld in modernere Filialen, eine automatisierte Logistik und effizientere Lieferketten. Für 2026 plant das Unternehmen dafür Investitionen von rund zweieinhalb Milliarden Euro ein.

Dabei erwartet Inditex, dass die Brutto-Verkaufsfläche in diesem Jahr um rund 5 Prozent wachsen wird. Im Vergleich mit dem Stand von vor einem Jahr war aber die sehr preisgünstige Marke Lefties die einzige Konzernmarke, die ihre Zahl der Filialen erhöhte. Lefties konkurriert mit Anbietern wie Shein und Primark . Konzernweit ging im Berichtszeitraum die Zahl der Filialen um knapp zwei Prozent auf rund 5.440 zurück./tav/men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 23,80 auf Tradegate (08. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Inditex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +11,32 %/+24,30 % bedeutet.



