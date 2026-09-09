ROUNDUP
Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
- Deutsche Börse nimmt 600 Millionen Euro auf
- Die Anleihe läuft bis 2031 mit 0,5 Prozent Zins
- Wandlungspreis liegt 30 bis 35 Prozent darüber
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe ein Volumen von 600 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in Frankfurt mit. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen. Den Nettoerlös will die Deutsche Börse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Die Aktie rutschte am Vormittag um zwei Prozent ab. Das Plus seit dem Jahreswechsel reduziert sich damit auf knapp 23 Prozent. Erst vor gut einem Monat hatte die Aktie nahe ihres Rekordhochs aus dem Mai 2025 notiert. Dieses liegt bei 294,30 Euro. Zuletzt kostete ein Papier 274,20 Euro.
Die Wandelanleihe wird mit 0,5 Prozent verzinst, und die Anleger können sie dann später in Aktien des Unternehmens umtauschen. Der dafür festgelegte Aktienpreis (Wandlungspreis) liegt zunächst 30 bis 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs./lew/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 275,4 auf Tradegate (09. September 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 252,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 322,00EUR was eine Bandbreite von -8,10 %/+17,43 % bedeutet.
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Am 01.06.2026 hat Dr. Thomas Book (Vorstand Deutsche Boerse) 4.797 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Stephan Leithner (Vorstand Deutsche Boerse) 7.179 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Jens Schulte (Vorstand Deutsche Boerse) 1.149 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Christoph Böhm (Vorstand Deutsche Boerse) 5.606 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Heike Eckert (Vorstand Deutsche Boerse) 3.988 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Christian Peter Kromann (Vorstand Deutsche Boerse) 1.473 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
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Quelle: Deutsche Boerse Insidertrades
Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.