Deutsche Bank Research hebt Ziel für Henkel auf 81 Euro - 'Buy'

Und zur Ergänzung, warum ich dermaßen auf die Erklärung der Simone Bagel-Trah poche, warum Henkel immer noch so grün ausgerichtet ist:

Die Energiewende ist gescheitert, Deutschland stößt mehr CO2 aus als vor der Energiewende, eben weil man AKWs abschaltete und nun über Kohlekraftwerke Strom produzieren muss, weil der Wind nicht immer bläst und die Sonne nicht immer scheint.

Und es gibt kein Land, dass es uns nachmacht. Deutschland wird angesichts seines grünen Fanatismus ausgelacht, weltweit ausgelacht. Und viele Kunden sagen sich, warum soll ich für diesen grünen Mist mehr bezahlen? Warum soll ich für etwas einen Aufpreis zahlen, dass ich gar nicht will.

Und wenn Großunternehmen wie Henkel nicht dagegen protestieren, dann wird dies so weitergehen. Niedergang der hiesigen Industrie und Abwanderung. Bei Henkel sinken des Umsatzes.

Henkel könnte ein florierendes Unternehmen sein, es muss aber unideologisch geführt werden.