ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Henkel auf 81 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Henkel von 76 auf 81 Euro angehoben
- Einstufung für Henkel bleibt auf Buy bestehen
- Europäische Konsumgüterwerte unter Bewertungsdruck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 75,26 auf Tradegate (09. September 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -1,36 %/+7,97 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 81 Euro
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Ich stimme allem zu. Aber Deutschland ist kein sonnenreiches Land, Deutschland ist auch maximal an den Küsten windreich. Andere Länder haben da viel bessere Bedingungen. Und es geht nicht darum der Beste bei dem Ausbau von erneuerbarer Energie zu sein, sondern effizient Energie bereitzustellen, wenn dies mit sauberer Energieerzeugung geht, umso besser. Und die Energienutzung hat sich massiv verteuert in den letzten Jahren.
Und zur Ergänzung, warum ich dermaßen auf die Erklärung der Simone Bagel-Trah poche, warum Henkel immer noch so grün ausgerichtet ist:
Hj-Bericht