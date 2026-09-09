Rocket Lab Corporation Aktie legt weiter zu - 09.09.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten Verluste von -41,50 % verkraften.

Die Rocket Lab Corporation Aktie konnte bisher um +5,10 % auf 59,75€ zulegen. Das sind +2,90 € mehr als am letzten Handelstag. Die Rocket Lab Corporation Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,53 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,10 % hinzu. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,79 %. Im Jahr 2026 gab es für Rocket Lab Corporation bisher ein Minus von -3,95 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,31 % geändert.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,25 % 1 Monat -18,79 % 3 Monate -41,50 % 1 Jahr +44,79 %

? wallstreetONLINE-Community zur Rocket Lab Corporation Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.09.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Druck auf die Rocket-Lab-Aktie durch die geplante, rund 8 Mrd. US-Dollar teure Iridium-Übernahme. SpaceXs FCC-Eingabe zum Frequenzstreit verunsichert Anleger und belastete den Kurs; zusätzlich werden hohe Bewertung, Verwässerung und mögliche Verzögerungen bei Neutron kritisch gesehen. Befürworter verweisen auf Iridiums wiederkehrende, profitable Umsätze, strategische vertikale Integration und Electrons Wettbewerbsvorsprung. Ein Rücksetzer wird teils als Kaufchance bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Es gibt 598 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,31 Mrd.EUR € wert.

Rocket Lab Corporation Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rocket Lab Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rocket Lab Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.