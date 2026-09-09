AIG-Aktie nach Rally im Prüfstand: Konsolidierung in Schlüsselzone

Zuletzt notiert die AIG-Aktie bei 65,14 US-Dollar (Schlusskurs vom 07.09.2026) und damit klar unter dem Drei-Jahres-Hoch von 80,84 US-Dollar, aber deutlich über dem im Herbst 2023 markierten Tief bei 55,25 US-Dollar. Der aktuelle Kurs spiegelt eine fortgeschrittene Konsolidierungsphase wider: Die Aktie hat einen beträchtlichen Teil der Gewinne seit dem Hoch abgegeben, ohne jedoch in die Nähe der alten Tiefs zurückzufallen. Damit bewegt sich der Wert im unteren Mittelfeld der Dreijahresspanne und befindet sich in einer entscheidenden Zone, in der sich die Weichen für die nächste mittelfristige Trendbewegung stellen könnten.

Die Aktie von American International Group hat in den vergangenen drei Jahren einen klaren Aufwärtspfad eingeschlagen. Ausgehend von einem markanten Tiefpunkt bei 55,25 US-Dollar Anfang Oktober 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und erreichte Anfang April 2025 mit 80,84 US-Dollar das bisherige Drei-Jahres-Hoch. Nach dieser markanten Rally-Phase ging die AIG-Aktie in eine längere Konsolidierung über, in der die Notierung wiederholt zwischen unteren 60er- und oberen 70er-Kursregionen schwankte. Insgesamt bleibt der mittelfristige Trend trotz der Korrektur vom Hoch aus charttechnisch intakt, die Dynamik hat sich jedoch deutlich abgekühlt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Leicht unter Druck, aber kein klarer Trendbruch

Die 200-Tage-Linie der AIG-Aktie verläuft auf Basis der jüngsten Kursentwicklung näherungsweise im Bereich von rund 67,50 US-Dollar. Mit einem aktuellen Kurs von 65,14 US-Dollar liegt die Aktie etwa 3,5 Prozent darunter. Dieses moderate Unterschreiten signalisiert eine abgeschwächte Trendstruktur, aber noch keinen voll ausgeprägten Abwärtstrend. Solange sich die Notierung in der Nähe der langfristigen Durchschnittslinie bewegt und Rückläufe in Richtung der 200-Tage-Linie nicht dynamisch abverkauft werden, bleibt die Chance auf eine Stabilisierung und anschließende Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends erhalten. Ein nachhaltiger Bruch deutlich unterhalb der aktuellen Niveaus würde dagegen den Druck auf die langfristige Trendlinie erhöhen.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Bereich 64 bis 71 US-Dollar

Charttechnisch hat sich im Bereich von 64 bis 65 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die in den vergangenen Monaten mehrfach getestet wurde und bislang gehalten hat. Darunter bietet der Bereich um 62 bis 63 US-Dollar eine weitere Auffangzone, bevor erst in der Region um 55 bis 56 US-Dollar das markante Drei-Jahres-Tief als langfristige Schlüsselunterstützung wartet. Auf der Oberseite trifft die AIG-Aktie im Bereich von 69 bis 71 US-Dollar auf einen hartnäckigen Widerstand, der seit 2024 wiederholt angelaufen, aber nicht nachhaltig überwunden wurde. Gelingt ein Ausbruch darüber, rücken die nächsthöheren Widerstandsbereiche zwischen 73 und 75 US-Dollar in den Fokus. Erst oberhalb dieser Zone wäre aus charttechnischer Sicht wieder der Weg in Richtung des Hochs um 80 bis 81 US-Dollar frei.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American International Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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