D-12 | 18. BIENNALE VON LYON - ZEITGENÖSSISCHE KUNST

PARIS, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Zwölf Tage vor der Öffnung für die Öffentlichkeit bereitet sich die 18. Biennale von Lyon – Zeitgenössische Kunst darauf vor, Künstler, Fachleute aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst, Sammler, Institutionen und Mitglieder der internationalen Kunstszene zu zwei Fachbesuchertagen am Donnerstag, dem 17., und Freitag, 18. September 2026, willkommen zu heißen.

17. UND 18. SEPTEMBER FÜR FACHBESUCHER, AB 19. SEPTEMBER FÜR ALLE ZUGÄNGLICH

Ab Samstag, 19. September, öffnet die Biennale dann ihre Pforten für alle Besucher und bietet fast drei Monate lang Ausstellungen an elf Veranstaltungsorten in Lyon und im Großraum Lyon – bis zum 13. Dezember 2026.

17. und 18. September – Zwei Tage für Fachleute aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst

Im Vorfeld der öffentlichen Eröffnung lädt die Biennale de Lyon die französische und internationale Kunstszene zu zwei Vorbesichtigungstagen für Fachbesucher ein, bei denen ein exklusiver erster Einblick in ihre 18. Ausgabe geboten wird.

Künstler, Kuratoren, Galeristen, Leiter von Museen und Kunstzentren, Sammler sowie Fachleute, die in Kultureinrichtungen sowie in den Bereichen Produktion, Vermittlung, Kommunikation und Forschung tätig sind, sind eingeladen, am 17. und 18. September in Lyon dabei zu sein.

Die Akkreditierung für Fachbesucher umfasst:

exklusiver Zugang zu den Ausstellungsorten während der Fachbesuchertage am 17. und 18. September;

Zugang zur Eröffnungsfeier der 18. Biennale von Lyon – Zeitgenössische Kunst am Freitag, 18. September, bei Les Grandes Locos;

Zugang zu allen Veranstaltungsorten der Biennale an den ersten beiden Tagen der Öffnung für das Publikum, am 19. und 20. September.

Die Akkreditierung ist personengebunden und für den Zugang zu den Fachbesuchertagen zwingend erforderlich. Anträge können bis einschließlich Mittwoch, 16. September 2026, gestellt werden.

Beantragen Sie eine Akkreditierung für Fachbesucher: https://www.labiennaledelyon.com/espaceprofessionnel/accreditation-faq

Programm der Fachtage: https://www.labiennaledelyon.com/espaceprofessionnel/journees-professionnelles-programme?compact=1

Treffen, Gespräche mit Künstlern, Gelegenheiten zum Austausch und Fachveranstaltungen werden diese beiden Tage prägen. Das Programm umfasst insbesondere internationale Begegnungen und Networking-Veranstaltungen bei Les Grandes Locos sowie eine Reihe von Gesprächen, bei denen Künstler und Fachleute aus verschiedenen internationalen Kunstszenen zusammenkommen.