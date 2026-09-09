Der reale Krieg mit Iran eskaliert, genauso wie Trumps Handelskrieg gegen Kanada - der Ölpreis steigt, die Zinsen ebenso: wann aber bricht der Aktienmarkt? Denn bisher ist dieser Aktienmarkt scheinbar erstaunlich widerstandsfähig gegenüber der Tatsache, dass mit den steigenden Kapitalmarkt-Zinsen Liquidität und Kredit immer teurer wird. Aber nur scheinbar - die Marktbreite derzeit ist jedoch sehr schwach, denn es ist wieder KI-Euphorie, die einige KI-Aktien nach oben treibt wegen dem neuen KI-Modell Astra von OpenAI. Aber teurere Kredite sind für die sich immer stärker verschuldende KI-Industrie ebenfalls ein echtes Problem. Und so sind der steigende Ölpreis und steigende Kapitalmarkt-Zinsen eine Art "Unfall in Zeitlupe" - und Trump verschlimmert die Probleme noch weite mit seiner Eskalation im Handelskrieg gegen Kanada..

Hinweis aus Video:

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Das Video "Iran, Kanada: Alles eskaliert - wann brechen Ölpreis und Zinsen den Aktienmarkt? Videoausblick" sehen Sie hier..