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    Iran, Kanada: Alles eskaliert - wann brechen Ölpreis und Zinsen den Aktienmarkt?

    Denn bisher ist dieser Aktienmarkt scheinbar erstaunlich widerstandsfähig gegenüber der Tatsache, dass mit den steigenden Kapitalmarkt-Zinsen Liquidität und Kredit immer teurer wird

    Der reale Krieg mit Iran eskaliert, genauso wie Trumps Handelskrieg gegen Kanada - der Ölpreis steigt, die Zinsen ebenso: wann aber bricht der Aktienmarkt? Denn bisher ist dieser Aktienmarkt scheinbar erstaunlich widerstandsfähig gegenüber der Tatsache, dass mit den steigenden Kapitalmarkt-Zinsen Liquidität und Kredit immer teurer wird. Aber nur scheinbar - die Marktbreite derzeit ist jedoch sehr schwach, denn es ist wieder KI-Euphorie, die einige KI-Aktien nach oben treibt wegen dem neuen KI-Modell Astra von OpenAI. Aber teurere Kredite sind für die sich immer stärker verschuldende KI-Industrie ebenfalls ein echtes Problem. Und so sind der steigende Ölpreis und steigende Kapitalmarkt-Zinsen eine Art "Unfall in Zeitlupe" - und Trump verschlimmert die Probleme noch weite mit seiner Eskalation im Handelskrieg gegen Kanada..

    Hinweis aus Video:

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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