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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Auto1 mit Kursziel 37 Euro
    • Wallentin tritt aus familiären Gründen ab
    • Verzögerungen bei Strategieumsetzung sind möglich
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro
    Foto: Autohero

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt von Finanzchef Christian Wallentin aus familiären Gründen komme zu einem für den Online-Gebrauchtwagenhändler wichtigen Zeitpunkt für die Einführung von Finanzprodukten und dürfte zu Spekulationen führen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Es könnten Sorgen hinsichtlich Verzögerungen bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie aufkommen, bis ein Nachfolger ernannt werde. Diebel sieht bei dem Unternehmen derweil die Turnaround-Story weiter auf einem guten Weg./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 20,74 auf Tradegate (09. September 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +21,12 %/+79,26 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 37 Euro



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