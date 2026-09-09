Merz will umstrittene Reformen vorantreiben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hält an umstrittenen weiteren Reformvorhaben seiner schwarz-roten Koalition fest. "Wir müssen Wirtschaftswachstum zurückgewinnen", sagte der CDU-Politiker in der Generaldebatte im Bundestag und verwies auf Prognosen von mehr als einem Prozent Zuwachs in diesem Jahr. Dies zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei.

Aber wahr sei auch: "Das wird nur dann von Dauer sein, wenn wir weitere Reformen in Deutschland einleiten, wenn wir weitere Reformen umsetzen und wenn wir dafür sorgen, dass insgesamt unsere Volkswirtschaft mit dem rasanten strukturellen Wandel auf der Welt Schritt halten kann."