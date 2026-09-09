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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank senkt Novartis auf 'Hold' und Ziel auf 120 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Novartis-Kursziel auf 120 Franken
    • Novartis nach Studienflop von Buy auf Hold abgestuft
    • Del-desiran belastet die teure Avidity-Übernahme
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Novartis auf 'Hold' und Ziel auf 120 Franken
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen habe der Pharmakonzern mit dem Medikament Del-desiran einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, konstatierte Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letzterer falle zwar kommerziell weniger ins Gewicht und Del-desiran dürfte auch keine große Rolle in den Analystenschätzungen gespielt haben. Doch der Fehlschlag sei der erste Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der 12 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Del-desiran-Herstellers Avidity mit Blick auf die frühen 2030er Jahre, wenn der Patentschutz für Cosenty, Kisqali und Kesimpta auslaufe./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET

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    Novartis

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    ISIN:CH0012005267WKN:904278
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 117,7 auf Lang & Schwarz (09. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5709. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -6,68 %/+18,77 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 120 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 120,00CHF, was eine Steigerung von +8,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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