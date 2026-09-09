ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Novartis auf 'Hold' und Ziel auf 120 Franken
- Deutsche Bank senkt Novartis-Kursziel auf 120 Franken
- Novartis nach Studienflop von Buy auf Hold abgestuft
- Del-desiran belastet die teure Avidity-Übernahme
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen habe der Pharmakonzern mit dem Medikament Del-desiran einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, konstatierte Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letzterer falle zwar kommerziell weniger ins Gewicht und Del-desiran dürfte auch keine große Rolle in den Analystenschätzungen gespielt haben. Doch der Fehlschlag sei der erste Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der 12 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Del-desiran-Herstellers Avidity mit Blick auf die frühen 2030er Jahre, wenn der Patentschutz für Cosenty, Kisqali und Kesimpta auslaufe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 117,7 auf Lang & Schwarz (09. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5709. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -6,68 %/+18,77 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 120 Euro
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Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267
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...meines Erachtens eine ziemlich übertriebene Reaktion für einen so starken Player wie Novartis.
@Jan24: ich würde Novartis auf keinen Fall mit Verlust verkaufen. Die Aktie steigt langfristig immer; schau Dir mal den Kursverlauf der letzten fünf Jahre an. Vor ein paar Wochen ist die Aktie bei ca. 143 Euro heiß gelaufen - da war eine Korrektur vorhersehbar. Falls am kommenden Dienstag der Kurs noch weiter zurückläuft, kaufe ich eher nach.
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.