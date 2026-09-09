Sino auf Rekord - Pressebericht sorgt für Bewertungsfantasie

Steigutz schrieb heute 07:59

FAZ Artikel ist über Archive abrufbar: https://archive.is/20260909040932/https://www.faz.net/aktuell/finanzen/sino-ag-aktie-rekorddividende-dank-trade-republic-accg-201205261.html



Als wir im Mai 2024 das bisher einzige Mal über die Sino AG berichteten, sprang deren Aktienkurs in den Stunden nach der Veröffentlichung in die Höhe. 40 Prozent Kursplus standen am Ende auf der Uhr. Das ist ungewöhnlich, dass auf Artikel, in denen öffentlich verfügbare Fakten genannt werden, solche Kursreaktionen erfolgen. Und es ist ein Zeichen dafür, dass in kleineren deutschen Aktien wenig Liquidität steckt und dass Informationen zu solchen Unternehmen offenbar nicht vollständig am Markt bekannt und verarbeitet sind.

Damals stellten wir heraus, dass die Sino AG erfolgreich ihr Geschäft mit „Heavy-Tradern“ macht, also Anlegern, die monatlich Hunderttausende Euro am Kapitalmarkt bewegen, sehr rege handeln und an Sino im Schnitt 30.000 Euro Gebühren im Jahr zahlen.

Wichtige Startfinanzierung und Mehrheitseigner 2017

Viel entscheidender war und ist aber, dass dieses kleine Düsseldorfer Handelshaus im Jahr 2017 Trade Republic die Startfinanzierung gab, um das Unternehmen überhaupt gründen und weiterentwickeln zu können. Drei Millionen Euro gab die Sino AG insgesamt als erster Investor und war kurzzeitig Mehrheitsgesellschafter des Start-ups.

Mit dem Erreichen diverser Erfolgsziele, die von Trade Republic alle locker erfüllt wurden, erhielten die drei Gründer nach und nach Anteile zurück. Es kamen zudem namhafte Risikokapitalinvestoren mit sehr tiefen Taschen an Bord, die Hunderte Millionen Euro in Trade Republic investierten. Sino konnte und wollte solche Finanzierungsrunden nicht stemmen und verwässerte nach und nach ihren Anteil.

Aber: 1,77 Prozent Anteil sind noch geblieben an Trade Republic. Und vergangenen Dezember, als der Unternehmenswert der Berliner Neobank in einer Finanzierungsrunde auf 12,5 Milliarden Euro taxiert wurde, nutze die Sino die Gelegenheit, den vielen neuen Investoren einen kleinen Teil ihrer Position abzugeben. Familien wie die französische Luxusgüterdynastie Arnault (Louis Vuitton) oder die italienische Industriellendynastie Agnelli (Fiat) stiegen ein. Sino verkaufte 0,3 Prozent.

90 Prozent der Erlöse als Dividende

Da festgeschrieben ist, dass die Sino-Aktionäre mindestens 90 Prozent solcher Beteiligungserlöse als Ausschüttung erhalten, stehen von den 38 Millionen Euro Verkaufserlös mindestens 34 Millionen Euro zur Ausschüttung auf der nächsten Hauptversammlung im Frühjahr 2027 an. Je Aktie sind das mindestens knapp 15 Euro. Gemessen am aktuellen Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von rund 14 Prozent und damit wahrscheinlich der Spitzenwert am deutschen Aktienmarkt im Jahr 2027.

Vor gut zwei Jahren sprang der Aktienkurs nach dem Artikel von knapp 40 auf 56 Euro. Danach kletterte er sukzessive weiter und liegt heute bei rund 108 Euro nahe seines Rekordhochs. Die Sino AG kommt damit auf einen Börsenwert von 250 Millionen Euro.

Sino

Aktienkurs in Euro



29.9.2004

1.1.2010

1.1.2015

1.1.2020

8.9.2026



0

20

40

60

80

100

120

Quelle: Bloomberg/F.A.Z.-Grafik: swa.

Ist der Wert gerechtfertigt? Die Umsätze von Sino steigen dieses Geschäftsjahr rege. Mehrere neue Heavy-Trader konnten gewonnen werden. Die Kundenzahl beträgt gut 300, diese könnten in dem Ende September endenden Geschäftsjahr für rund 14 Millionen Euro Umsatz sorgen. Nach neun Monaten waren es 10,8 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern stieg auf 3,5 Millionen Euro.

Entscheidend bleibt aber, wie viel Trade Republic wert ist. Gemessen an den zuletzt 12,5 Milliarden Euro aus der jüngsten Finanzierungsrunde sind die 1,77 Prozent gut 220 Millionen Euro wert.

Sino-Chef Hillen kauft kräftig Aktien nach

Für Gedankenspiele, wie viel der Anteil aktuell wert sein könnte, ist Ingo Hillen immer offen. Er stellt sie selbst regelmäßig an, hat alle Relationen im Kopf und wenn nicht, sind sie auf seinem Laptop das Erste, das unmittelbar verfügbar ist. Er und sein Vorstandskollege Karsten Müller zogen anfänglich in die Geschäftsführung von Trade Republic ein. Längst sind sie es nicht mehr und haben mit ihrem relativ kleinen Anteil auch keine wirkliche Mitsprache mehr. Der Kontakt zu Trade Republic und den Gründern ist seltener geworden – aber er findet statt und ist „intensiv und oft durchaus fruchtbar“. Man tauscht sich also aus. Kaum jemand kennt Trade Republic und die Führungs-Crew so lange wie Hillen.

Als sich der Sino-Großaktionär HSBC unlängst von Sino-Anteilen trennen wollte, hat Hillen selbst zugegriffen. In der wenig liquiden Aktie gibt es selten die Gelegenheit, kursschonend größere Anteile zu erwerben. Hillen kaufte im April 60.000 Sino-Aktien, im Juli nochmal 30.000, steckte also rund acht Millionen Euro in sein Unternehmen, in der sehr festen Überzeugung, dass Trade Republic eine noch größere Erfolgsgeschichte werden kann, als es ohnehin schon ist. Mit einem Anteil von 22 Prozent ist Hillen nun sein eigener größter Aktionär. Neu eingestiegen ist Pinegrove Capital Partners, ein von Sequoia Heritage und Brookfield getragener Investor. Sequoia Capital ist bei Trade Republic in der Series C 2021 eingestiegen.

Hillen beobachtete, dass Revolut, der britische Rivale von Trade Republic, im vergangenen Jahr mit 75 Milliarden Dollar bewertet wurde und in diesem Juli mit 115 Milliarden Dollar. „Ein Plus von 53 Prozent“, sagt Hillen. „Bei deutlich weniger verwalteten Kundengeldern.“ Schnell überschlägt er, dass sein Aktienkurs damit auch durchaus rechnerisch 180 Euro entsprechen könnte, wenn man Trade Republic 20 Milliarden Euro Wert beimessen würde.

150.000 Trikots mit „Altersvorsorgedepot“

Woher das weitere Wachstum? Trade Republic ist nicht nur sehr erfolgreich in Märkte wie Polen (und damit erstmals außerhalb des Euroraums) eingestiegen. In Deutschland könnte das Altersvorsorgedepot der nächste Wachstumstreiber werden. „AEG“ merkt sich Hillen die „Hecker-Formel“. „Das attraktivste, effizienteste und günstigste Angebot“ habe Christian Hecker in Aussicht gestellt. „Brille – Fielmann, so wird es auch heißen: Altersvorsorgedepot – Trade Republic“, so präsentiert Hillen es auf der Herbstkonferenz. Auf mehr als 150.000 Fußballtrikots vor allem von Jugendmannschaften hat Trade Republic das lange Altersvorsorge-Wort drucken lassen und dürfte damit zum größten Sponsor des deutschen Breitensports aufgestiegen sein.

Hillen ist überzeugt, dass es wie bisher gelinge, eine besonders einfache und kundenzugängliche Lösung zu finden, mit einem „Wow-Effekt“ und „Vertrauen in drei Klicks“. „Trade Republic wird die Kategorie mit ihrem Namen besetzen.“ Ob sich das rechnet? „Wer ein Altersvorsorgedepot abschließt, wird mindestens zehn bis 15 Jahre länger Kunde bleiben als mit einem üblichen ETF-Sparplan“, schätzt Hillen. „Die Kunden wollen ein solches Depot später nicht wechseln. Außerdem werden die jungen Kunden nach und nach wohlhabender.“

Börsengang von Trade Republic noch nicht in Sicht

Als wir Christian Hecker zuletzt interviewten, zeigte er sich sehr froh, noch abseits der Transparenzpflichten der Börse seine Geschäftsideen entwickeln zu können, und sah auch das Gros der Investoren dabei hinter sich. Einen Börsengang, der den Wert von Trade Republic und viele seiner bisher nur sehr rudimentär veröffentlichten Geschäftszahlen ans Tageslicht brächte, den mag Hecker noch nicht in Aussicht stellen. Und gegen Heckers Wunsch werden die Investoren ihn auch nicht dazu drängen, davon geht Hillen aus.

So lange bleibt die Sino AG die einzige Möglichkeit, über den Wert von Trade Republic zu spekulieren und von Geschäftserfolgen zu profitieren. Bisher war die Aktie von Lang & Schwarz eine zweite Möglichkeit, da Trade Republic den gesamten Handel über deren Bücher laufen ließ und damit die Lang & Schwarz-Umsätze ein guter Indikator für die Handelsaktivitäten der Trade-Republic-Kunden waren. Das wollte die EU regulatorisch nicht mehr, und so hat sich Trade Republic ein Handelsmodell ausgedacht, das den Handel an viel mehr Börsen ermöglicht, aber auch mehr Risiken auf eigene Bücher nimmt. Der Aktienkurs von Lang & Schwarz hat sich nach der Bekanntgabe Anfang Juli nahezu halbiert.

Dass dies Sino nicht passieren wird, davon ist Hillen fest überzeugt. Zum einen ist Sino Miteigentümer und kein auswechselbarer Geschäftspartner von Trade Republic. Zum anderen beobachtet sie die wenigen öffentlich sichtbaren Erfolgsindikatoren zu Trade Republic ganz genau. „Die Anzahl der Bewertungen im App-Store hat sich in den letzten zwölf Monaten um knapp 25 Prozent erhöht und die Bewertungen in diesem Zeitraum lagen im Schnitt bei 4,8 von 5“, sagt Hillen. „Ein Zeichen, dass die eigenen Kunden heute extrem zufrieden sind mit Trade Republic.“