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    AKTIE IM FOKUS

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    Sino auf Rekord - Pressebericht sorgt für Bewertungsfantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Sino-Aktie erreicht Rekordhoch von 118 Euro
    • Jahresplus steigt auf 23 Prozent dank FAZ-Bericht
    • 14,80 Euro Dividende bedeuten 12,5 Prozent Rendite
    AKTIE IM FOKUS - Sino auf Rekord - Pressebericht sorgt für Bewertungsfantasie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Sino AG sind am Mittwochvormittag auf einen Rekordstand von 118 Euro geklettert. Damit bauten die Papiere des Onlinebrokers für besonders aktive und vermögende Trader ihr Jahresplus auf 23 Prozent aus. Auftrieb gab ein positiver Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), der an die hohe Dividendenrendite für Sino-Aktionäre erinnerte und Gedankenspiele zur Bewertung der Beteiligung Trade Republic bot.

    "Die Sino AG ist der einzige Weg, sich als Anleger am Geschäftserfolg der Berliner Neobank zu beteiligen", heißt es dort. Sie resultiert aus den Erlösen aus der deutlich reduzierten Beteiligung an Trade Republic, die an die eigenen Aktionäre weitergegeben werden. Der Dividendenvorschlag soll laut dem Neunmonatsbericht des Geschäftsjahres 2025/26 von Ende August bei "mindestens 14,80 Euro je Aktie" liegen. Auch auf aktuellem Rekordniveau wäre das noch eine Rendite von 12,5 Prozent.

    Noch reizvoller ist aber vermutlich die Bewertungsfantasie aus der verbleibenden Beteiligung an Trade Republic, auch wenn sie laut dem Geschäftsbericht inzwischen auf 1,77 Prozent zusammengeschmolzen ist. Sino war 2017 der erste Investor und Gründungsfinanzierer von Trade Republic. Seither hat die Sino-Tochter Sino Beteiligungen GmbH ihren Anteil an Trade Republic aber massiv reduziert.

    Bei einem Marktwert von Sino von etwa 250 Millionen Euro spielt aber auch die verbleibende Beteiligung angesichts Bewertungsfantasie in mehrstelliger Milliardenhöhe für Trade Rebublic noch eine große Rolle. Ingo Hillen, Vorstand und Großaktionär von Sino, stellt in der FAZ Gedankenspiele hinsichtlich des Bewertungsspielraums von Trade Republic an - vor allem im Vergleich zum Konkurrenten Revolut. Die in Litauen ansässige Neobank sei im Juli mit 115 Milliarden US-Dollar bewertet worden - trotz niedrigerer Zahlen beim verwalteten Kundenvermögen. Messe man Trade Republic 20 Milliarden Euro an Wert zu, könnte der Sino-Kurs rechnerisch durchaus auf 180 Euro steigen, so Hillens Rechnung in dem FAZ-Bericht./ag/bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur sino Aktie

    Die sino Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,85 % und einem Kurs von 117 auf Tradegate (09. September 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der sino Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    sino zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Kursanstieg der sino-Aktie durch anstehende Trade-Republic- und Smartbroker-AVD-Kampagnen. Einige erwarten bei einer TR-Ankündigung Kurse bis 120 Euro und halten Trade Republic für höher bewertet; auch zusätzliches AuM durch Firmenkunden wird als Kurstreiber diskutiert. Zudem sorgen verzögerte oder fehlerhafte Performanceanzeigen und Chartabweichungen für Unsicherheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber sino eingestellt.

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    dpa-AFX
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