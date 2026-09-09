Aktivistischer Investor steigt bei Deutsche Telekom ein

Der aktivistische US-Investor Elliott Investment Management erhöht den Druck auf die Deutsche Telekom (DE0005557508). Der Hedgefonds hat eine nicht bezifferte Beteiligung aufgebaut und fordert den Abbruch der Gespräche über einen Merger mit T-Mobile US. Statt des Megadeals soll die Telekom mehr eigene Aktien zurückkaufen. Die Telekom kontrolliert bereits rund 53 Prozent der US-Tochter, die mehr als 2/3 des operativen Ergebnisses beisteuert. Zwar könnte eine in Europa und den USA gelistete Holding Übernahmen erleichtern, Kritiker fürchten aber, dass das Europageschäft den Wert der US-Tochter belastet. Elliott will andere Aktionäre zur Forderung nach belastbaren Synergien zu bewegen. Auch Bund und KfW, die zusammen 28,6 Prozent halten müssten zustimmen. Die Telekom hat ihr Rückkaufprogramm bereits von 2 auf 5 Mrd. Euro erhöht – Elliotts Alternative erhält damit mehr Gewicht.

Schließt die Telekom-Aktie am 19.3.27 über dem Cap von 27 Euro, dann erzielt das Discount-Zertifikat der HSBC mit der ISIN DE000HT9VQ30 zum Preis von 25,30 Euro eine Rendite von 1,70 Euro oder 13,1 Prozent p.a. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 23,7 Prozent Puffer (Juni)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FD39P73 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 30 Euro, sofern die Aktie bis zum 19.3.27 niemals die Barriere bei 21,50 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 28,35 Euro liegt die maximale Rendite bei 1,65 Euro oder 10,7 Prozent p.a. Minimales Aufgeld von 0,5 Prozent. Im Fall einer Verletzung der Barriere erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 14 Prozent p.a. Kupon (Juni)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PM4S1U9 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung 14 Prozent Zinsen p.a.; durch den Kaufpreis unter pari steigt die effektive Rendite auf 14,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.6.27 auf oder oberhalb des Basispreises von 28 Euro notiert. Ansonsten gibt’s 35 Aktien (= 1.000 Euro / 28 Euro) und die Bruchteile im Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Elliotts Einstieg und höhere Aktienrückkäufe könnten den Telekom-Kurs in den nächsten sechs Monaten stützen. Chancen bieten starke T-Mobile-Erträge; Risiken sind ein teurer, synergiearmer Zusammenschluss und politischer Widerstand. Wer sich defensiv positionieren und schon bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen erzielen will, wählt das Zertifikat mit Puffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de