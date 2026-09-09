DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Dem robusten Umsatz stehe der Kostendruck gegenüber, der zu etweas enttäuschenden Gewinnkennziffern geführt habe./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 54,46EUR auf Tradegate (09. September 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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